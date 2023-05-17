CHP'ye destek veren Ekşi Sözlük'te şehitlere ağır küfürler! Depremzedelerin ardından sırada şehit aileleri ve Anadolu insanı var...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan'a deprem bölgesinde çıkan yüksek oy oranı CHP'li seçmenleri rahatsız etti. Depremzede vatandaşlara küfredip hakaretler savuran CHP'liler ayrıca bölgeye gönderdikleri maddi yardımları da kesti. Bu gelişmeler yaşanırken seçimlerde HDP ve PKK'nın desteğini almasına rağmen seçilemeyen Kemal Kılıçdaroğlu bugün şehit cenazesine bir çelenk gönderdi. Ancak şehit yakınları Kılıçdaroğlu'nun HDPKK ile işbirliği yapmasına tepki göstererek gönderilen çelengi parçaladı. Bu gelişme sonrası CHP'ye verdiği destekle bilinen Ekşi Sözlük'te şehitlerimize ağır küfürler edildi. Diğer yandan şehit aileleri ve Anadolu insanına da ağır hakaretler edildiği gözlendi. İşte o skandal paylaşımlar...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan kendisine en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyona yakın oyla fark atarak seçimi yüzde 49,5'luk oy oranıyla tamamladı.
28 MAYIS'TA SANDIK BAŞINA
YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.
Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.
KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VEREN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN ALÇAK SALDIRI
Seçimler öncesi Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan terör örgütü PKK seçim tarihine kadar eylemsizlik kararı alırken seçimlerin sona ermesi sonrası Kılıçdaroğlu'na destek veren terör örgütü alçak saldırılarına yeniden başladı.
Şırnak'ta başlatılan operasyon çerçevesinde gerçekleştirilen operasyon da Bestler-Dereler bölgesinde arazi araması sırasında mağaraya sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.
Çıkan çatışmada Çakırsöğüt 3. Jandarma Komanda Tugay Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan şehit oldu. Şehittin naaşı geçtiğimiz gün Şırnak'ta yapılan törenin ardından memleketi Tokat'a getirilerek toprağa verildi.
KILIÇDAROĞLU'NUN ÇELENGİ PARÇALANDI
Seçimlerde milliyetçilerden oy alamayan Kemal Kılıçdaroğlu ve sözde milliyetçi Akşener, şehit cenazesine çelenk gönderdi. Ancak şehit ailesi bu çelenkleri kabul etmezken Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk şehit yakınları tarafından parçalandı.
EKŞİ SÖZLÜK'TE ŞEHİTLERE AĞIR KÜFÜR
Seçimlerin ilk turunda mağlubiyet alan CHP'nin seçmenleri depremzedeleri hedef almasının ardından şimdi de CHP'ye verdiği destekle bilinen Ekşi Sözlük'te şehitlerimizi hedef aldı.
"Şehit cenazesinde chp çelenginin parçalanması" başlığı adı altında yapılan paylaşımlarda şehitlerimize küfür edilirken "A.. sığırları mustahak size şehit olmak" gibi alçakça ifadeler kullanıldı.
İŞTE ŞEHİT AİLELERİNİN VE ANADOLU İNSANININ HEDEF ALINDIĞI O PAYLAŞIMLAR
İŞTE ŞEHİT AİLELERİNİN VE ANADOLU İNSANININ HEDEF ALINDIĞI O PAYLAŞIMLAR
İŞTE ŞEHİT AİLELERİNİN VE ANADOLU İNSANININ HEDEF ALINDIĞI O PAYLAŞIMLAR
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