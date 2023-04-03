İstanbul'un eşsiz simgesi gün sayıyor! Kız Kulesi’nde kubbe ortaya çıktı
İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Kız Kulesi'nin büyük bir depremde bütünüyle zarar göreceği anlaşılmış ve geçen yıl restorasyon çalışmasına gidilmişti. Muhalefetin “yıkıldı” şeklinde algı operasyonlarına malzeme yapmaya çalıştığı Kız Kulesi artık gün sayıyor. İskelenin üst kısmının sökülmesiyle kubbe katı ortaya çıktı. İşte o görüntüler...
İstanbul'un 2 bin 500 yıllık tarihe sahip simgelerinden Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı. Geçen Eylül ayında başlatılan çalışmaların Kız Kulesi'nin restorasyonu mayıs ayı başında bitmesi bekleniyor.
Kız Kulesi'nin üst bölümünü çevreleyen iskelenin sökülmesinin ardından kubbesi ortaya çıktı.
Kız Kulesi'nin restorasyonunla ilgili yapılan son açıklamada, "Kubbe görüntüsü aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarılmış" denilmişti.
Kaplama ve sonlandırma aşaması da bitmek üzere olan kubbede yapılan son çalışmalar drone ile görüntülendi.
Kız Kulesi'nin restorasyonun yanı sıra deprem güçlendirme çalışması da yapılıyor.
DEPREM İÇİN DE GÜÇLENDİRİLİYOR
Restorasyonla ilgili bilgilendirmede, "Tarihi yığma duvarlardaki güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. İmalatları tamamlanan kale duvarlarında iskele sökümleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Diğer mahallerde de iskele sökümlerine devam edilecektir. Kız kulesinin bekası açısından kule ve kale restorasyon çalışmalarına ilave olarak ada çevresinde ortaya çıkan zemin zafiyetlerine yönelik tahkim çalışmaları başlamış ve zemin güçlendirme çalışmaları devam etmektedir. Ada sınırları hizasında ortalama 24 metre derinlikteki ana kayaca ankre çelik-betonarme bütünleşik kazık imalatı yapılmaktadır. Böylece yapının etrafı olası sarsıntılara, zemin kaymalarına ve diğer oluşabilecek tehlikelere karşı güçlendirilmektedir. Ada bünyesinde gerçekleşen tahkim güçlendirme ve kule-kale mahallerindeki diğer imalatlar koordineli olarak devam edilmektedir" denilmişti.
"KIZ KULESİ'NİN RESTORASYONU MAYIS AYI BAŞINDA BİTECEK"
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kız Kulesi'nde geçen yıl başlatılan restorasyona ilişkin şunları söyledi:
"Kulenin alt yapısıyla ilgili ekstra önlemler almamız gerekiyordu. Kız Kulesi'nin restorasyonu mayıs ayı başında bitecek. Restorasyonun danışma kurulunda Prof. Dr. Feridun Çılı, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Mimar Han Tümertekin yer alıyor. II. Mahmud döneminde yapılan, ahşap gibi görünse de aslında betonarme yapı bu. O dönemin mimarı, kullandığı malzemeye göre hesap ediyor. Statiğini hesaplarken üstündeki ağırlığa göre hesaplıyor. Ahşapla betonun ağırlığı aynı değil zaten. Burası Boğazın en yoğun akıntısı olan adası. Bu akıntı yüzlerce yıl içerisinde tepeyi yavaş yavaş yemeye başlıyor. Aslında altında göremediğimiz yıpranma var. Bugüne kadar ne yapılmışsa, 'mış gibi' yapılmış."
Restorasyon çalışmalarının şeffaf bir şekilde yürütüldüğüne vurgu yapan Ersoy, restorasyon çalışmaları, raporlar ve kulenin tarihçesine ilişkin bilgilerin, belgelerle birlikte "www.kizkulesi.com" adresinden incelenebileceğini aktardı.
Kültür ve Turizm Bakanı, ABD'ye kaçırılan 12 tarihi esere de değinerek, eserlerin yarın New York Başkonsolosluğuna teslim edileceğini dile getirdi.
Depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen turist sayısında bir düşüş yaşandığına işaret eden Ersoy, yapılan tanıtımlarla nisan ayı sonunda hedeflenen rakamlara ulaşılacağını kaydetti.
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