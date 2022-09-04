Sosyal medyada yeni algı operasyonu: Kız Kulesi yıkıldı! Provokatörler yine devrede | İşte Kız Kulesi gerçeği

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda restorasyon çalışmaları başlatılan Kız Kulesi'ne yönelik sosyal medyada algı operasyonu yürütüldü. "Kız Kulesi yıkıldı" yalanına hükümetin her yaptığı icratı eleştiren muhalif isimler de ortak oldu. Konuyla ilgili resmi açıklamalar peş peşe gelse de provokasyona devam eden çevrelerin, bakanlık sitesindeki teknik raporlar ve görüntülerden bihaber olduğu belirlendi. Öte yandan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden iddialara ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, 1940'lı yıllardaki Kız Kulesi'nde yaşanan yangın sonrası yapılan betonarme eklentiye dikkat çekilirken, çalışmaların 2022 yılı sonunda biteceği ifade edildi.