04 Eylül 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sosyal medyada yeni algı operasyonu: Kız Kulesi yıkıldı! Provokatörler yine devrede | İşte Kız Kulesi gerçeği

Sosyal medyada yeni algı operasyonu: Kız Kulesi yıkıldı! Provokatörler yine devrede | İşte Kız Kulesi gerçeği

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda restorasyon çalışmaları başlatılan Kız Kulesi'ne yönelik sosyal medyada algı operasyonu yürütüldü. "Kız Kulesi yıkıldı" yalanına hükümetin her yaptığı icratı eleştiren muhalif isimler de ortak oldu. Konuyla ilgili resmi açıklamalar peş peşe gelse de provokasyona devam eden çevrelerin, bakanlık sitesindeki teknik raporlar ve görüntülerden bihaber olduğu belirlendi. Öte yandan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden iddialara ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, 1940'lı yıllardaki Kız Kulesi'nde yaşanan yangın sonrası yapılan betonarme eklentiye dikkat çekilirken, çalışmaların 2022 yılı sonunda biteceği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 04.09.2022 12:14 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 12:20
  • 1
  • 27
Sosyal medyada yeni algı operasyonu: Kız Kulesi yıkıldı! Provokatörler yine devrede | İşte Kız Kulesi gerçeği

Hükümeti ve yapılan icraatları eleştirmek adına bu kez de sosyal medyada "Kız Kulesi yıkıldı" yalanı ortaya atıldı. Özellikle muhalif isimlerin ortaya attığı "Kız Kulesi" üzerinden yapılan algı operasyonu kısa sürede yayıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 27
Sosyal medyada yeni algı operasyonu: Kız Kulesi yıkıldı! Provokatörler yine devrede | İşte Kız Kulesi gerçeği

Hemen hemen her paylaşımında Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef alan Sedef Kabaş yalanı yayan ilk isimlerden oldu. Kabaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kız Kulesi yok, ya yaktılar ya sattılar." ifadelerine yer verdi.

  • 3
  • 27
Sosyal medyada yeni algı operasyonu: Kız Kulesi yıkıldı! Provokatörler yine devrede | İşte Kız Kulesi gerçeği
  • 4
  • 27
Sosyal medyada yeni algı operasyonu: Kız Kulesi yıkıldı! Provokatörler yine devrede | İşte Kız Kulesi gerçeği
  • 5
  • 27
Sosyal medyada yeni algı operasyonu: Kız Kulesi yıkıldı! Provokatörler yine devrede | İşte Kız Kulesi gerçeği