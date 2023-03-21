Kız Kulesi’nin restorasyonu ne zaman bitecek? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu

Hatay'da, depremin unutulmaması için bir müze kurma düşüncelerinin de olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Yıkılan oteller için destek verilecek. Eski Antakya'da yeni bir koruma planı yapacağız. Bilim ve Danışma Kurulu ile birlikte yapacağız. Deprem unutulmasın diye deprem köşesi de yapacağız koruma alanının içine. Bir Hafıza Müzesi de yapılacak." diye konuştu.

"KIZ KULESİ'NİN RESTORASYONU MAYIS AYI BAŞINDA BİTECEK"

Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kız Kulesi'nde geçen yıl başlatılan restorasyona ilişkin şunları söyledi:

"Kulenin alt yapısıyla ilgili ekstra önlemler almamız gerekiyordu. Kız Kulesi'nin restorasyonu mayıs ayı başında bitecek. Restorasyonun danışma kurulunda Prof. Dr. Feridun Çılı, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Mimar Han Tümertekin yer alıyor. II. Mahmud döneminde yapılan, ahşap gibi görünse de aslında betonarme yapı bu. O dönemin mimarı, kullandığı malzemeye göre hesap ediyor. Statiğini hesaplarken üstündeki ağırlığa göre hesaplıyor. Ahşapla betonun ağırlığı aynı değil zaten. Burası Boğazın en yoğun akıntısı olan adası. Bu akıntı yüzlerce yıl içerisinde tepeyi yavaş yavaş yemeye başlıyor. Aslında altında göremediğimiz yıpranma var. Bugüne kadar ne yapılmışsa, 'mış gibi' yapılmış."

Restorasyon çalışmalarının şeffaf bir şekilde yürütüldüğüne vurgu yapan Ersoy, restorasyon çalışmaları, raporlar ve kulenin tarihçesine ilişkin bilgilerin, belgelerle birlikte "www.kizkulesi.com" adresinden incelenebileceğini aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanı, ABD'ye kaçırılan 12 tarihi esere de değinerek, eserlerin yarın New York Başkonsolosluğuna teslim edileceğini dile getirdi.

Depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen turist sayısında bir düşüş yaşandığına işaret eden Ersoy, yapılan tanıtımlarla nisan ayı sonunda hedeflenen rakamlara ulaşılacağını kaydetti.

"ÖĞRENCİLER RAMİ KÜTÜPHANESİ'NDE 24 SAAT ÇALIŞMA İMKANI BULABİLİYOR"

Rami Kütüphanesi'nin yaklaşık 37 bin metrekarelik kapalı alandan oluştuğunu, ortasında 51 bin metrekarelik bahçe alanı olduğunu kaydeden Ersoy, "Burayı biz Millet Bahçesi yapıyoruz. Rami Kışlası'na birçok kişi bahçesi için geliyor. İçinde hafıza kütüphanemiz de var. Beyazıt'taki bütün kitapların ve yayınların bir örneğini burada özel bölüme aldırdık. Korumalı bir alan yapıldı buraya. İçinde Türkiye'nin en büyük ihtisas kütüphanesi oluşturuldu. Atatürk İhtisas Kütüphanesi... Yurt dışından da kitap alımına devam ediyoruz. Pazar günü 50 bin ziyaretçiyi bulduğumuz günler oldu. Girişler ücretli değil. Belli saatlerde kek, çorba ikramı oluyor. Ücretli kafeler de var. Belli bölümleri 24 saat açık. Öğrenciler 24 saat çalışma imkanı bulabiliyor." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 1200'den fazla kütüphane olduğunu söyleyerek, kütüphane sayısını artırmaya devam edeceklerini, insanların yoğun olduğu AVM'lere ve tren garlarına kütüphaneler açtıklarını dile getirdi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına da değinen Ersoy, ajansın dünya genelinde 200 ülkede tanıtım yaptığını kaydederek, turizmde 2023 hedeflerinin 60 milyon turist olduğunu, 2028'de ise 90 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir hedeflediklerini sözlerine ekledi.