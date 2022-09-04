Kız Kulesi'nin restorasyon öncesi görüntüleri: Kolon ve döşeme bağlantıları yok oldu

İstanbul Kız Kulesi'nde geçmiş dönemde yapılmış beton imalatta, çalışmalar esnasında kolon ve döşeme donatılarının bağlantısının olmadığı, aynı zamanda içeriğinde deniz kabuklarına rastlanan deniz kumunun kullanıldığı tespit edildi. Kulenin tasarımındaki hata ve eksiklikler ile 80 yıl önce elle hazırlanmış betonun özelliğini kaybetmiş olduğu, nervürsüz demir donatıların aşırı korozyona uğradığı ve bayrak direği de dahil çatlaklara sebep olduğu bildirildi. Büyük bir depremde, Kız Kulesi'nin bütünüyle zarar göreceği anlaşıldı. İşte bazı çevreler tarafından 'yıkıldı' provokasyonuna alet edilen tarihi kulenin restore edilmeden önce tespit edilen tüm kusurları...

Giriş Tarihi: 04.09.2022 01:31 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 01:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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