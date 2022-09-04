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Kız Kulesi'nin restorasyon öncesi görüntüleri: Kolon ve döşeme bağlantıları yok oldu

İstanbul Kız Kulesi'nde geçmiş dönemde yapılmış beton imalatta, çalışmalar esnasında kolon ve döşeme donatılarının bağlantısının olmadığı, aynı zamanda içeriğinde deniz kabuklarına rastlanan deniz kumunun kullanıldığı tespit edildi. Kulenin tasarımındaki hata ve eksiklikler ile 80 yıl önce elle hazırlanmış betonun özelliğini kaybetmiş olduğu, nervürsüz demir donatıların aşırı korozyona uğradığı ve bayrak direği de dahil çatlaklara sebep olduğu bildirildi. Büyük bir depremde, Kız Kulesi'nin bütünüyle zarar göreceği anlaşıldı. İşte bazı çevreler tarafından 'yıkıldı' provokasyonuna alet edilen tarihi kulenin restore edilmeden önce tespit edilen tüm kusurları...

Giriş Tarihi: 04.09.2022 01:31 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 01:34
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Kız Kulesi’nin restorasyon öncesi görüntüleri: Kolon ve döşeme bağlantıları yok oldu

Kız Kulesi'nde geçmiş dönemde yapılmış beton imalatta, çalışmalar esnasında kolon ve döşeme donatılarının bağlantısının olmadığı, aynı zamanda içeriğinde deniz kabuklarına rastlanan deniz kumunun kullanıldığı tespit edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kız Kulesi’nin restorasyon öncesi görüntüleri: Kolon ve döşeme bağlantıları yok oldu

Kız Kulesi'nde 80 yıl önce elle hazırlanmış betonun özelliğini kaybetmiş olduğu, demir donatıların aşırı korozyona uğradığı ve bayrak direği de dahil çatlaklara sebep olduğu bildirildi. Büyük bir depremde, Kız Kulesi'nin bütünüyle zarar göreceği anlaşıldı.

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Kız Kulesi’nin restorasyon öncesi görüntüleri: Kolon ve döşeme bağlantıları yok oldu

KIZ KULESİ'NİN KOLON VE DÖŞEME DONATILARININ BAĞLANTISI YOK

Tarihi Kız Kulesi zaman içerisinde çeşitli onarımlar geçirdi. 1944 yılında ahşap elemanlarla oluşturulmuş kat döşemeleri, külah yapısı, dönemin en popüler malzemesi olan beton ile yenilendi. 2000'li yıllarda ise yapının günümüze ulaşan halini içeren onarımlar gerçekleştirildi.

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Kız Kulesi’nin restorasyon öncesi görüntüleri: Kolon ve döşeme bağlantıları yok oldu

Bu onarımlarda yapı içerisinde restoran fonksiyonuna yönelik yapılmış çatı ilaveleri, 1999 depremi sonrası kule dış duvarlarına yapılmış çelik çapraz takviye elemanları yapıldı.

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Kız Kulesi’nin restorasyon öncesi görüntüleri: Kolon ve döşeme bağlantıları yok oldu

1944 yılında kullanılan beton ve çimento, içeriğindeki tuzlar ve diğer kimyasallar nedeniyle yapıya zamanla zarar vermiş olduğu, bu doğrultuda özgün ve doğal malzemelerle restorasyon çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.