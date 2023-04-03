Samsun’da bu yıl balıkçıların yüzü güldü: Son 20 yılın en bereketli sezonu

"TEK SIKINTIMIZ HAMSİNİN ZAYIF OLMASIYDI"

Sezondaki tek sıkıntılarının balıkların eskiye oranla daha zayıf olması olduğunu vurgulayan Malkoç, "Bu sene hamsinin boyu uzundu ama zayıftı. Deniz suyu sıcaklığı nedeniyle hamsi göçünü çok hızlı tamamlıyor. Geçen yıllarda hamside yüzde 20 yağ çıkıyordu, bu sene avlanan hamsilerde ise yağ oranı yüzde 7-8 oranında daha düşük çıktı. Bunu da hamsinin inceliğine bağlıyoruz. Bu küçülme ve zayıflama sadece hamside değil, birçok balık türünde görünüyor. Ayrıca denizler sıcaktan dolayı çok balık yumurtası tuttu. Geçen yıl Batı Karadeniz'deki selden denize gelen plantonların da balık boylarında olumsuz etkisi oldu. Bizim en büyük sıkıntımız kirlilik ve iklimsel etkiler. Bunlar normal olduğunda balıklarda bir sıkıntı yaşanmıyor. Artık mevsimler de değişiyor. Ne zaman hangi balığın çıkacağı da belli olmuyor. Sezonlar karıştı. Geçen yıllarda bu mevsimde 6 derece olan deniz suyu sıcaklığı şu anda 12 derece. Sıcaklıklar deneniyle balıklar çok hızlı göç ediyor. Aynı sıkıntı Gürcistan ve diğer komşu kıyılarda da var. Birçok denizdeki balıkların iriliği önceki yıllara göre azaldı" şeklinde konuştu.

Balıkçılar, 15 Nisan'ın ardından Samsun'da sofralar için değil sanayi ürünleri için çaça avlayabilecek.