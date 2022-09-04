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"Kız Kulesi yıkıldı" iddialarına yanıt

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.09.2022 15:41
Restorasyon çalışmaları nedeniyle bir süredir kapalı olan Kız Kulesi'nin yıkıldığı iddia edildi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. A Haber muhabiri Esra Keskin detayları aktardı.
Kız Kulesi yıkıldı iddialarına yanıt
"Kız Kulesi yıkıldı" iddialarına yanıt
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