"Kız Kulesi yıkıldı" iddialarına yanıt

Restorasyon çalışmaları nedeniyle bir süredir kapalı olan Kız Kulesi'nin yıkıldığı iddia edildi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. A Haber muhabiri Esra Keskin detayları aktardı.