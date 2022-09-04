04 Eylül 2022, Pazar
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"Kız Kulesi yıkıldı" iddialarına yanıt
Restorasyon çalışmaları nedeniyle bir süredir kapalı olan Kız Kulesi'nin yıkıldığı iddia edildi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. A Haber muhabiri Esra Keskin detayları aktardı.