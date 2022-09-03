Kız Kulesi'nin restorasyonuna ilişkin teknik rapor ortaya çıktı! İşte çalışmaların tüm detayları

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda restorasyon çalışmaları başlatılan Kız Kulesi'ne yönelik sosyal medyada dolaşan iddialara ilişkin açıklama geldi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı 1940'lı yıllardaki kız kulesinde yaşanan yangın sonrası yapılan betonarme eklentiye dikkat çekerken, çalışmaların 2022 yılı sonunda biteceğini ifade etti. Diğer yandan Kız Kulesi'nin restorasyonuna ilişkin teknik detaylar da İTÜ tarafından hazırlanan raporda açıklandı.