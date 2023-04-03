Annesi ölünce hayatı altüst oldu! Bursa’da çöp evde yaşayan adamın içler acısı hali yürek burktu

Şemin Yetim şöyle devam etti, "Biz bu evi 1981 yılında yaptık. Kardeşlerimiz hiç yardımcı olmadı, yoklukta yaptık evimizi. Kendi ellerimizle taşlar topladık, el arabasıyla taşıyıp evi bu hale getirdik. Doğru düzgün bir eşyamız olmadı. Çöplerden eşyalar toplayıp eve getirdim." dedi.