03 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Annesi ölünce hayatı altüst oldu! Bursa'da çöp evde yaşayan adamın içler acısı hali yürek burktu

Annesi ölünce hayatı altüst oldu! Bursa'da çöp evde yaşayan adamın içler acısı hali yürek burktu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2023 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
ABONE OL
Annesi ölünce hayatı altüst oldu! Bursa’da çöp evde yaşayan adamın içler acısı hali yürek burktu

Bursa'da yaşayan 52 yaşındaki Şemin Yetim'in hayatı annesi vefat ettikten sonra adeta altüst oldu. Yaşadığı 2 katlı müstakil ev zamanla çöp eve dönüştü. İşte çöp evde yaşayan adamın içler acısı hali...

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Şemin Yetim, annesini 2015 yılında kaybedince hayatı darmadağın oldu.

Ailesinden kendisine miras kalan 2 katlı müstakil binada yaşayan Yetim, felçli olduğu için çalışamadı.

Komşuların ve hayırseverlerin yardımlarıyla hayatta kalan Yetim'in evi zamanla çöp ev oldu.

Kendisinin de topladığı eşyaları ile birlikte evde neredeyse atım atacak yer bile yok.

Yetim, eşiyle ayrı olduğunu ve tek çocuğunun bulunduğunu kendisini de hiç aramadıklarını ifade etti.

Şemin Yetim, belediyeden ve hayırseverlerden evinin temizlenmesini istiyor.

Şemin Yetim şöyle devam etti, "Biz bu evi 1981 yılında yaptık. Kardeşlerimiz hiç yardımcı olmadı, yoklukta yaptık evimizi. Kendi ellerimizle taşlar topladık, el arabasıyla taşıyıp evi bu hale getirdik. Doğru düzgün bir eşyamız olmadı. Çöplerden eşyalar toplayıp eve getirdim." dedi.

Yetim, "2015 yılında annemi kaybettim, sonrasında ev bu hale geldi. Şu an tek başına yaşıyorum. Eşim var ama evim çöp ev olduğu için gelemiyor yanıma." ifadelerini kullandı.

Çöp evde yaşayan Şemin Yetim, "Balıkesir'de bir oğlum var ama onu da yıllar oldu göremedim. Sesini bile duyamadım. Bugüne kadar hiç arayıp sormadı." diye konuştu.

Yetim, "Kıyafetlerimi başka insanlar veriyor. Parayla uzun zamandır kendime kıyafet alamıyorum. Maddi manevi her şeye ihtiyacım var. Engelimden dolayı yürüyemiyorum artık" dedi.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla belediye ekiplerinin önümüzdeki günlerde Şemin Yetim'in evinde temizlik yapacağı öğrenildi.

Çöp evden bebek çıktı! Cani anne kan dondurdu ÇÖP EVDEN BEBEK ÇIKTI! CANİ ANNE KAN DONDURDU
İstanbul’da çöp evde 3 çocuk bulundu İSTANBUL'DA ÇÖP EVDE 3 ÇOCUK BULUNDU
Evden yaklaşık 40 ton çöp çıkartıldı EVDEN YAKLAŞIK 40 TON ÇÖP ÇIKARTILDI
Vatandaşlar dayanamayıp ihbar etti! VATANDAŞLAR DAYANAMAYIP İHBAR ETTİ!
Çöp evden servet çıktı! Zabıta ekipleri Türk Lirası ve dolarları görünce şoka uğradı ÇÖP EVDEN SERVET ÇIKTI! ZABITA EKİPLERİ TÜRK LİRASI VE DOLARLARI GÖRÜNCE ŞOKA UĞRADI
Yeğenini çöp eve kilitleyen teyze için istenen ceza! YEĞENİNİ ÇÖP EVE KİLİTLEYEN TEYZE İÇİN İSTENEN CEZA!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA