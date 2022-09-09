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Kız Kulesi'ndeki çalışmalar ne zaman bitecek? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan inceleme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.09.2022
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Kız Kulesi’ndeki çalışmalar ne zaman bitecek? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan inceleme

Muhalefetin algı operasyonlarına malzeme yapmaya çalıştığı Kız Kulesi’nde inceleme yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yıl sonuna doğru çalışmaların tamamlanacağını ifade etti.

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