Binlerce lirasından oldu! Evde para kazanayım derken...

"SÜREKLİ PARA İSTEMEYE DEVAM ETTİLER"

Hüsnegül Demirci dolandırıcıların ikna edici şekilde konuştuğunu söyleyerek, "Sosyal medya hesabımda gezinirken reklam videosunda evde paketleme yapıldığını gördüm. Hesapla iletişime geçtim. İlk başta 350 lira kapora istediler. Bana verilen banka hesabına parayı gönderdim. Sonrasında yüklü miktarda kargo göndereceklerini söyleyerek tekrar teminat adı altında para istediler. Kargo bana gelmeden ben, bin 300 lira gönderdim. Onlar Rize'de olduklarını söyleyerek tekrar 5 bin liraya yakın kargo ücreti istediler. Ben bir tuhaflık olduğunu anladım. Neden bu şekilde para istediklerini sordum. Bana geri iade edeceklerini söylediler. Güven sağlamak için e-Devlet'te bilgilerinin olduğunu belirttiler. Ben de adres ve kimlik bilgilerini istedim. E-Devlet sisteminden kontrol ettiğimde, onların tanıttığı yer Maliye Bakanlığı onaylı olarak görünüyor. İşlemleri çok hızlı şekilde yaptırmaya çalışıyorlar. Sürekli para istemeye devam ettiler. 18 bin lira istediler, onu da gönderdim ama gelmediğini söylediler. Ben bankayı aradım, paranın gittiğini öğrendim. Onlara da gittiğini söyledim ama ısrarla paranın gelmediğini söylüyorlar. Cuma günü olduğu için ben de tekrar bankayla uğraşmamak için 18 bin daha gönderdim" diye konuştu.