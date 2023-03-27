İstanbul’da lüks yatta "evlenme teklifi" dolandırıcılığı: Yediler, içtiler, kaçtılar

"2 SAAT BOYUNCA YEDİLER İÇTİLER"



Yat sahibi Nusret Can Kazancı, "Uğur ismindeki beyefendi de bize sosyal medya üzerinden ulaştı. Daha sonra whatsapp üzerinden konuşmaya başladık. Evlilik teklifi organizasyonu yapmak istediğini söyledi. Bizden 2 saatlik bir paket istedi. Bunun içinde akşam yemeği, romantik bir masa kurulmasını ve köprüde lazer gösterisi yapılmasını talep etti. Akşam tur başladığında her şey çok güzel gidiyordu. 2 saat boyunca çok güzel yediler içtiler. Bütün organizasyon sürecinde anı olması için fotoğraf ve video çekimlerimizi de yaptık. Bu paket normalde 6 bin lira, 3 bin lirasını kaparo şeklinde kendisinden almıştık. Kalan ödemeyi teknede yapacağını belirtmişti. Yemekleri yedikten sonra köprüye gidildi. Köprüye çiftin isimlerini yazdık" dedi.