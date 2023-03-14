Hazal Türesan’a dolandırıcılık şoku! Ölmüş babası üzerinden kandırıldı

Oyuncu Hazal Türesan beyanında şu ifadelere yer verdi:

"Önce annemi aradı sonra telefonu ben aldım. Telefonu ben aldıktan sonra vefat eden babamın ölüm tarihi de dahil olmak üzere birçok doğru bilgi verdi. Güven telkin etti. Ben de kendisine babama ait tüm borçlarını kapattığımı söyledim. Ancak kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şahıs bu işlemlerden önce online olarak kredi başvurusunda bulunduğumuzu da söyledi. Ben bu durumu tehit etmek amacıyla durumu sordum. Böyle bir şey olmadığını ifade ettim. Telefondan da teyit ettim. Ancak dışarıdaydık ve yurt dışına çıkacaktım bundan dolayı çok fazla vaktimiz de yoktu. Beni acele ettirmek suretiyle yapmış olduğu yönlendirmeler kapsamında hızlı bir şekilde kredi çektirdi. Daha sonra bildirmiş olduğu iban numarasına çektiğim 100 bin lira krediyi gönderdim."