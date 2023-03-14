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Hazal Türesan’a dolandırıcılık şoku! Ölmüş babası üzerinden kandırıldı

Mucize Doktor ve Tatlı İntikam gibi dizilerle tanınan Hazal Türesan dolandırıcılık şoku yaşadı. Vefat eden babasının sigorta borcu olduğu iddiasıyla 100 bin TL kredi çektirilen Hazal Türesan ve annesi Ayşen Türesan şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 14.03.2023 14:12
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Hazal Türesan’a dolandırıcılık şoku! Ölmüş babası üzerinden kandırıldı

Oyuncu Hazal Türesan dolandırıcılar yüzünden zor günler geçiriyor. Oyuncu Hazal Türesan, telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. İstanbul Bakırköy'de 1 Temmuz 2022 tarihinde telefondan kendisini bankacı olarak tanıtan kişi tarafından arandı.

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Hazal Türesan’a dolandırıcılık şoku! Ölmüş babası üzerinden kandırıldı

Vefat eden babasının sigorta borcu olduğu iddiasıyla 100 bin TL kredi çektirilen Hazal Türesan ve annesi Ayşen Türesan, mahkemede ifade vererek şikayetçi oldu.

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Hazal Türesan’a dolandırıcılık şoku! Ölmüş babası üzerinden kandırıldı

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müştekiler Ayşen Türesen ve Hazal Türesen katıldı. Duruşmada müşteki avukatı da hazır bulundu.

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Hazal Türesan’a dolandırıcılık şoku! Ölmüş babası üzerinden kandırıldı

Oyuncu Hazal Türesan beyanında şu ifadelere yer verdi:

"Önce annemi aradı sonra telefonu ben aldım. Telefonu ben aldıktan sonra vefat eden babamın ölüm tarihi de dahil olmak üzere birçok doğru bilgi verdi. Güven telkin etti. Ben de kendisine babama ait tüm borçlarını kapattığımı söyledim. Ancak kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şahıs bu işlemlerden önce online olarak kredi başvurusunda bulunduğumuzu da söyledi. Ben bu durumu tehit etmek amacıyla durumu sordum. Böyle bir şey olmadığını ifade ettim. Telefondan da teyit ettim. Ancak dışarıdaydık ve yurt dışına çıkacaktım bundan dolayı çok fazla vaktimiz de yoktu. Beni acele ettirmek suretiyle yapmış olduğu yönlendirmeler kapsamında hızlı bir şekilde kredi çektirdi. Daha sonra bildirmiş olduğu iban numarasına çektiğim 100 bin lira krediyi gönderdim."

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Hazal Türesan’a dolandırıcılık şoku! Ölmüş babası üzerinden kandırıldı

"ANNEME DOLANDIRILDIĞIMIZI SÖYLEDİM"

"Telefondan kafamı kaldırdım ve anneme dolandırıldığımızı söyledim" diyen oyuncu yaşadıklarını şöyle anlattı: