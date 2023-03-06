İşte dolandırıcıların yeni oyunu: Konteyner

"ARAYINCA DA BANA KÜFRETTİ"

Dolandırıcının kendisine telefonda küfrettiğini belirten Uçakkuş, "Sonra bir daha telefonla aradı. 'Ne oldu bizim para, göndermedin' dedi. Daha sonra aradım, açmıyor telefonu. Sabah tekrar aradım. Sabah da o nakliyeci çıktı. 'Dedim ne oldu araba?' 'Araba Polatlı'da arıza yaptı. Allah izin verirse saat 3-4 gibi gelir' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Yine arayınca da bana küfür etti. Daha sonradan da ulaşamadım" şeklinde konuştu.





"AMAN SAKIN BENİM DÜŞTÜĞÜM HATAYA DÜŞMESİNLER"

Mağdur olduğunu anlatan Uçakkuş, "Sakın benim düştüğüm hataya düşmesinler. Dikkat etsinler. Dolandırıcılar var. Beni dolandırdılar, masraf ettirdiler. Sakın benim düştüğüm hataya düşmesinler. Buradan bütün Türkiye'ye çağrı yapıyorum. Mal gelince parayı versinler. Mağdur olmasınlar benim gibi" dedi.