İşte dolandırıcıların yeni oyunu: Konteyner
Kırıkkale'de internet üzerinden konteyner siparişi veren bir vatandaş, dolandırıcıların kurbanı oldu. Kapora olarak verdiği 10 bin lirasını dolandırıcıya kaptıran Zeki Uçakkuş, "Beni dolandırdılar masraf ettirdiler. Sakın benim düştüğüm hataya düşmesinler. Buradan bütün Türkiye'ye çağrı yapıyorum" dedi.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yaşayan Zeki Uçakkuş, Çongar köyündeki arsasına konteyner yerleştirmek için internet üzerinden kendilerini konteyner firması olarak tanıtan dolandırıcılar ile iletişime geçti. Dolandırıcı ile telefonda pazarlık yapan Uçakkuş, dolandırıcılar ile iki katlı konteyneri almak için 40 bin liraya anlaştı. Mağdur vatandaş Uçakkuş, dolandırıcının konteynerin fotoğrafını ve düzenlediği sahte faturayı telefonuna iletmesi üzerine kapora olarak 10 bin lirayı banka hesabına gönderdi. Konteynerin durumunu öğrenmek için dolandırıcılar ile tekrar iletişime geçen Uçakkuş, şahısların telefondan kendisine küfür ve hakaret etmesi ile dolandırıldığını anladı.
Zeki Uçakkuş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, konteyner almak isteyen vatandaşlara seslenerek, dolandırıcıların tuzağına düşmemelerini istedi.
"İKNA OLUNCA DA BİRAZ DA KAPORA VERDİK"
Bir hafta önce internetten konteyner almak istediğini ifade eden Uçakkuş, "Bir hafta önce internet üzerinden 'konteyner' diye yazdım. İki katlı konteyner çıktı. Ben de firmayı aradım. Aradığımda açmadılar, daha sonra onlar beni aradı. 'Konteyner alacağım' dedim. 'Tamam, buyurun bizde var' dediler. 'Kaç para olur' dedim. Onlar da '40 bin lira olur' dedi. Ben de ikna oldum. İkna olunca da biraz da kapora verdik. Aradan bir hafta sonra beni tekrar aradılar, 'biz tıra yükledik konteyneri. IBAN attım parayı gönder' dedi. Ben de 'mal gelmeden parayı nasıl çıkartayım' dedim" diye konuştu.
"ARAYINCA DA BANA KÜFRETTİ"
Dolandırıcının kendisine telefonda küfrettiğini belirten Uçakkuş, "Sonra bir daha telefonla aradı. 'Ne oldu bizim para, göndermedin' dedi. Daha sonra aradım, açmıyor telefonu. Sabah tekrar aradım. Sabah da o nakliyeci çıktı. 'Dedim ne oldu araba?' 'Araba Polatlı'da arıza yaptı. Allah izin verirse saat 3-4 gibi gelir' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Yine arayınca da bana küfür etti. Daha sonradan da ulaşamadım" şeklinde konuştu.
"AMAN SAKIN BENİM DÜŞTÜĞÜM HATAYA DÜŞMESİNLER"
Mağdur olduğunu anlatan Uçakkuş, "Sakın benim düştüğüm hataya düşmesinler. Dikkat etsinler. Dolandırıcılar var. Beni dolandırdılar, masraf ettirdiler. Sakın benim düştüğüm hataya düşmesinler. Buradan bütün Türkiye'ye çağrı yapıyorum. Mal gelince parayı versinler. Mağdur olmasınlar benim gibi" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ödemeler bugün başladı! Bakan Kasapoğlu duyurdu! TCKN sonu 2,4,6,8 ve 0 olanlara 1.250-2.500-3.750 TL yatıyor!
- Kara kış geri döndü! 30'dan fazla ilde başlıyor! Gün gün saat verildi, havalar tersine dönecek!
- BERAT Kandili'nde OKUNACAK DUA | "Yok mu af dileyen?" Peygamber Efendimizin Berat gecesi okuduğu dua! İstiğfar duası nedir? Arapça, Türkçe okunuşu
- Kabine Toplantısı bugün saat kaçta? 06 Mart 2023 Kabine'nin gündem maddeleri neler? Deprem, seçim süreci...
- Polis alımı 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? EGM POMEM 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı?
- Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 6 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte il il sorgulama ekranı...
- Jandarma promosyon ödeme tarihleri açıklandı mı? JGK promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
- Resimli Berat Kandili mesajları! En güzel, dualı, ayetli, anlamlı ve resimli Berat Kandili mesajları...
- Emekli yeni maaş tablosu sonuçlandı! Hesap kitap yapıldı, emekliye 6.702 TL! Ek zam, intibak bu listede! 2000'den sonra olanlar...
- Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? 6 Mart Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?
- Başım Belada dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Başım Belada oyuncuları kimler, konusu ne? İşte kadrodaki isimler...
- EYT'de başvuru-sonuç takvimi ortaya çıktı! Detaylar netleşti, 5000-5975 günle 1999 öncesine emeklilik! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için başvuru...