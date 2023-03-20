Pişkin dolandırıcının sözleri çileden çıkarttı: Yaptığım işle övünüyorum

Onlardan para aldıktan sonra ismini bir daha kullanmayacağım. Pedofili hastalarını tuzağa düşürüp cezalandırmak ve bundan ekonomik çıkar elde etmek amacıyla bu işi yapıyorum. Bu işten çok büyük paralar kazanıyorum. İki yıl içinde Mercedes marka bir otomobil parası kazanabileceğim. Türkiye'deki bütün insanların özel gizli bilgilerine sahibim. Bir çeşit hackerım" dedi.