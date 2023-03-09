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İzmir’de trajikomik dolandırıcılık! “Beni Allah gönderdi ben Hızır’ım” diyerek 2.500 TL dolandırdı

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 09.03.2023
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İzmir’de trajikomik dolandırıcılık! “Beni Allah gönderdi ben Hızır’ım” diyerek 2.500 TL dolandırdı

İzmir'de kendisini Hızır Aleyhisselam olarak tanıtan bir kişi, üç üniversite bitiren şahıstan kurban borcu olduğu gerekçesiyle para istedi. Paraları Cebrail Aleyhisselam'a vereceğini söyleyen kişiye bankadan çektiği 2 bin 500 lirayı verdi.

Kendini Hızır Aleyhisselam olarak tanıtan adama parasını kaptırdı.

İzmir’de trajikomik dolandırıcılık! “Beni Allah gönderdi ben Hızır’ım” diyerek 2.500 TL dolandırdı

Trajikomik bir dolandırıcılık olayı İzmir Konak'ta yaşandı.

İzmir’de trajikomik dolandırıcılık! “Beni Allah gönderdi ben Hızır’ım” diyerek 2.500 TL dolandırdı

"BENİ ALLAH GÖNDERDİ"

Yolda yürüyen Ş.T., kır saçlı, beyaz sakallı ve kırmızı montlu bir şahsın yanına gelerek "Beklediğin kişi benim, beni Allah gönderdi. Ben Hızır Aleyhisselam'ım. Senin bir kurbanın var, bana para vermen lazım. bunu Cebrail'e götüreceğim" dedi.

İzmir’de trajikomik dolandırıcılık! “Beni Allah gönderdi ben Hızır’ım” diyerek 2.500 TL dolandırdı

Üç üniversite bitiren adam banka şubesinden 2 bin 500 lira çekip kendisine dua eden adama teslim etti.

İzmir’de trajikomik dolandırıcılık! “Beni Allah gönderdi ben Hızır’ım” diyerek 2.500 TL dolandırdı

Olaydan 3 gün sonra dolandırıldığını anlayan adam polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

İzmir’de trajikomik dolandırıcılık! “Beni Allah gönderdi ben Hızır’ım” diyerek 2.500 TL dolandırdı

Polis Ş.T.'yi dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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