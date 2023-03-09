İzmir’de trajikomik dolandırıcılık! “Beni Allah gönderdi ben Hızır’ım” diyerek 2.500 TL dolandırdı

"BENİ ALLAH GÖNDERDİ"

Yolda yürüyen Ş.T., kır saçlı, beyaz sakallı ve kırmızı montlu bir şahsın yanına gelerek "Beklediğin kişi benim, beni Allah gönderdi. Ben Hızır Aleyhisselam'ım. Senin bir kurbanın var, bana para vermen lazım. bunu Cebrail'e götüreceğim" dedi.