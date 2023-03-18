Aman dikkat! Dolandırıcıların yeni oyunu: Yapı denetim
İstanbul’da yaşayan bir apartmanın yöneticisi Fesih Atik, ‘Toki Analiz’ adıyla internet sitesi kuran ve bina muayenesi yaptıklarını iddia eden dolandırıcılara 10 bin TL kaptırdı. Atik , “Google’dan arayınca site en üstte çıktı. TOKİ’nin sitesi gibiydi, güvendik” dedi. İşte ayrıntılar...
İstanbul'da yaşayan Fesih Atik, Bahçelievler'de yöneticisi olduğu apartmana deprem risk analizi yaptırmak istiyordu. Bunun için Google'den arama yaptı ve karşısına ilk çıkan siteye tıkladı. Sitede TOKİ'nin adı ve logosu kullanılmıştı. İnternet sitesindeki telefon numarasını arayan Fesih Atik, bina ve zemin muayenesi için kendisinden istenen 10 bin TL'yi gönderdi. Sözde muayene için gelecek olanlar daha fazla para isteyince dolandırıldığını anlayan Fesih Atik suç duyurusunda bulundu.
Fesih Atik başından geçenleri şöyle anlattı:
"HİÇ ŞÜPHELENMEDİM"
"Depremden dolayı tedirgin olunca inceleme yaptırmak istedik. Belediyeye başvurduk ama yoğun oldukları için ne zaman gelirler bilemedik. Hızlıca yaptıralım diye internetten araştırma yaptık. Google'dan arayınca site en üstte çıktı. Tıpkı TOKİ'nin sitesi gibiydi, güvendik. Hiç şüphelenmedim. Benden parçalar halinde 10 bin TL aldılar. İlk gönderdiğim 5 bin TL, 'Muhasebede bir sorun oldu' gerekçesiyle tekrar istendi. Daha sonra farklı isimler altında tekrar para istenince dolandırıldığımı anladım. Parayı Oğuz İnan isimli birinin hesabına gönderdim."
Hürriyet'in haberine göre, emlakçı Cihan Çevikkol ise, "Arkadaşımızı uyarmıştım ama geciktik. Belki bir umut adamları yakalatırız diye dolandırıcıları aradım. Farklı bir bina için inceleme istedim. Para istenince de "Kart kullanmıyorum, nakit vereyim" dedim." Dolandırıcılardan bu konuşma sonrası haber alamadım. Site halen açık. Dikkat edin" dedi.
PEKİ, NASIL KORUNURUZ?
ÖSYM, e-Devlet Kapısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı bankalar gibi kurumların İnternet siteleri 'klonlama' yöntemiyle kopyalanmış ve insanların bilgileri çalınmaya çalışılmıştı.
Bu tür dolandırılma yöntemlerinden korunmak için girilen internet sitelerinde, tarayıcının üst tarafından bulunan linke dikkat edilmeli ve mutlaka adres çubuğundaki 'asma kilit' simgesi aranmalı. Ayrıca sponsorlu bağlantılar ve reklamlara tıklanmamalı.
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