Aman dikkat! Dolandırıcıların yeni oyunu: Yapı denetim

Fesih Atik başından geçenleri şöyle anlattı:



"HİÇ ŞÜPHELENMEDİM"



"Depremden dolayı tedirgin olunca inceleme yaptırmak istedik. Belediyeye başvurduk ama yoğun oldukları için ne zaman gelirler bilemedik. Hızlıca yaptıralım diye internetten araştırma yaptık. Google'dan arayınca site en üstte çıktı. Tıpkı TOKİ'nin sitesi gibiydi, güvendik. Hiç şüphelenmedim. Benden parçalar halinde 10 bin TL aldılar. İlk gönderdiğim 5 bin TL, 'Muhasebede bir sorun oldu' gerekçesiyle tekrar istendi. Daha sonra farklı isimler altında tekrar para istenince dolandırıldığımı anladım. Parayı Oğuz İnan isimli birinin hesabına gönderdim."