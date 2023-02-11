11 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Yabancı uzmanlar felaketin boyutunu böyle duyurdu: Dünya ikiye bölündü

Yabancı uzmanlar felaketin boyutunu böyle duyurdu: Dünya ikiye bölündü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
ABONE OL
Yabancı uzmanlar felaketin boyutunu böyle duyurdu: Dünya ikiye bölündü

Türkiye’yi sarsan asrın felaketi tüm dünyada tek gündem haline geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıcılığı 10 ili birden etkiledi. Yaşanan felakette arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken dünya çapında sayısız kaynak depremin etki alanını ve şiddetini inceleyen analizleri peşi sıra yayınlıyor. İşte yabancı uzmanların çarpıcı analizi...

Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinde meydana gelen iki büyük deprem büyük bir felaketi de beraberinde getirdi. İlki 7.7, ikincisi 7.6 büyüklüğündeki depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından oluşan, kilometrelerce uzunluktaki kırıklar, şoke eden görüntüleri de beraberinde getirdi. Kahramanmaraş'ın Tevekkeli köyünde kilometrelerce uzunluktaki kırıklar görüntülendi.

Dünya çapında sayısız uzman Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan depremleri araştırıyor. Tüm dünyanın şoke olduğu depremlerle ilgili analizler yağıyor. Yaşanan "çifte deprem"in olağan dışılığı ve yıkıcılığını yorumlayan uzmanların yorumları uluslararası basında büyük yankı uyandırıyor.

"BÜYÜK HAİTİ DEPREMİNİN 30 MİSLİ"

ABD'li Washington Post gazetesi, Kahramanmaraş depremlerini analiz ettiği makalesinde, felaketin nedeninin depremin büyüklüğünden çok serbest kalan enerjinin yol açtığını belirtti. Júlia Ledur imzalı makaleye göre yıkımdaki en önemli etkenden biri, deprem sırasındaki sismik aktivite ve açığa çıkan enerji.

Analizde, depremin büyüklüğünü kaydetmenin bilim insanlarına depremlerin ölçeği hakkında bir fikir verdiğini ancak bu doğa olaylarının serbest bıraktığı enerjinin onları ölümcül yapan etmen olduğu aktarıldı. Analize göre Kahramanmaraş'ta yaşanan "çifte deprem"de, 2010 yılında Haiti'de 300 bin kişinin öldüğü depremin 30 misli enerji açığa çıktı.

"DÜNYA İKİYE BÖLÜNDÜ"

Yunan Ta Nea gazetesi, depremin şiddetinin değerlendirildiği haberinde "Dünya ikiye bölündü" ifadelerini kullandı. Fay hattının yarattığı kırıkların kilometrelerce uzadığını ve yeryüzünü böldüğünü belirten gazete, çıkan enerji büyüklüğüne de dikkat çekti.

"20 YILIN EN KÖTÜSÜ"

CNN, Kahramanmaraş depreminin son 20 yıl içinde dünya çapında yaşanan en kötü deprem olduğunu vurgulayarak soğuk ve yağışlı havanın arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.

Yunan Kathimerini, Kahramanmaraş depreminin yarattığı etki alanının paylaşarak yaşanan "çifte deprem"in etki alanının genişliğine dikkat çeken bir başka kaynak oldu.

"AÇIĞA ÇIKAN ENERJİ YIKICILIĞI ARTIRDI"

ABD'li uzmanlara göre Kahramanmaraş depremi felaketi, son 1 yıl içinde dünya çapında yaşanan depremler sonucu açığa çıkan toplam enerjinin yüzde 26'sına karşılık geliyor. Sadece bu depremler, son 3 ayda dünyada kaydedilen tüm depremlerde açığa çıkan enerjilerin toplamından bile daha fazla olarak hesaplandı. Bu da depremin yıkıcılığının boyutunu gözler önüne serdi.

ABD'li deprem uzmanı Doç. Dr. Judith Hubbard, Türkiye'de art arda yaşanan ve "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, meydana geldiği fay sistemi üzerinde daha önce tespit edilenlerden daha büyük olması açısından "olağan dışı" olduğunu belirtti.

New York'taki Cornell Üniversitesi Jeoloji bölümünde deprem araştırmaları yapan Hubbard, "(ABD'deki ölçümlere göre) 7,8'in ardından 7,5'lik depremin takip etmesi şaşırtıcıydı. Bu, bir tür tetikleme olabilir. Çok yaygın görülen bir durum değil ve eminim ki çok daha zarar vericiydi." ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki depremin eşi benzeri yok "TÜRKİYE'DEKİ DEPREMİN EŞİ BENZERİ YOK"
Beklenmedik büyük bir deprem! BEKLENMEDİK BÜYÜK BİR DEPREM!
Türkiye depremi olağan dışı! "TÜRKİYE DEPREMİ OLAĞAN DIŞI!"
Prof. Dr. Mai: ’İkinci depremin eşi benzeri yok’ PROF. DR. MAİ: 'İKİNCİ DEPREMİN EŞİ BENZERİ YOK'
Çarpıcı gerçek böyle ortaya çıktı ÇARPICI GERÇEK BÖYLE ORTAYA ÇIKTI
İngiliz sismolog Türkiye depremini uyarladı! İNGİLİZ SİSMOLOG TÜRKİYE DEPREMİNİ UYARLADI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA