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Fayın yıkıcı etkisi dehşete düşürdü! İkiye böldüğü ağacı 10 metre uzağa taşıdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2023 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
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Fayın yıkıcı etkisi dehşete düşürdü! İkiye böldüğü ağacı 10 metre uzağa taşıdı

Son dakika haberleri... Hatay’da, kırılan fay hattı ikiye böldüğü zeytin ağacının parçalarını 10 metre uzağa taşıdı. Görenlerin gözlerine inanamadığı manzara depremin yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

Samandağ ilçesinde, yaşanan büyük deprem sonrası birçok yerde fay hattının bıraktığı izler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Fay, bir bahçede bulunan zeytin ağacını ortadan ikiye bölerek, parçalar arasındaki mesafeyi 10 metre açtı.

Görenlerin gözlerine inanamadığı manzara depremin yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

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