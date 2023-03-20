Kahramanmaraş depremlerinde 19 cami hasar gördü! İçlerinde 1240 yılında yapılan tarihi cami de var

Caminin ibadete kapalı olduğunu ifade eden Kılınç, "Tarihi Ulu Camimiz Vakıflar Genel Müdürlüğünce incelendi, tekrar inşallah asli çehresine kavuşacak. 1240 yılından bu yana ibadet yapılan bir yer. Hatta Mimar Sinan'a ilham kaynağı, birçok sanat tarihçisinin de eserlerine konu olmuş. Günümüze kadar böyle geldi ama deprem dediğimiz bu felakette camimiz de maalesef bu hale geldi." diye konuştu.