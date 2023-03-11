Asrın felaketinin ardından dehşete düşüren görüntü! Depremin vurduğu ev ikiye bölündü

Daha sonra eşini uyandırdığını belirten Kuşcu, "Eşime, 'Kalk deprem oluyor' dedim. Odayı çıkamadım. Bir adım atıyorum, geri attı beni, duvardan duvara. Yatak odası, banyo, tuvalet çöktü. Tam altımızdan fay geçiyormuş, farkında değilmişiz. Çocuklar, bağrıştı. Hanım çatının altında kaldı. Ben kendi çabamla çıktım, çocukları mahalleden gelenlere teslim ettim. Yarım saat sonra eşimi de çıkardık." dedi.