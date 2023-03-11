Asrın felaketinin ardından dehşete düşüren görüntü! Depremin vurduğu ev ikiye bölündü
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki ilk depremden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde fay hattının üzerinde bulunan ev, ikiye bölündü. İlk depremde iki katlı evi yıkılan İrfan Kuşcu, "Komşumuzla evimiz bitişikti. Şu anda 1-1,5 metre açıldı, deprem o evi yukarı kaldırdı, 3-4 metre ileri götürdü" dedi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem, Gölbaşı ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki Balkar beldesini de etkiledi.Bazı yerleşim yerlerinin zarar gördüğü beldede yaşayan güvenlik korucusu İrfan Kuşcu'nun iki katlı evi de yıkıldı. Fay hattının üzerindeki yatak odası, mutfak, banyo ve tuvaleti yıkılan, ev ikiye bölündü.
İrfan Kuşcu, depremde gürültüyle uyandığını anlattı.
Daha sonra eşini uyandırdığını belirten Kuşcu, "Eşime, 'Kalk deprem oluyor' dedim. Odayı çıkamadım. Bir adım atıyorum, geri attı beni, duvardan duvara. Yatak odası, banyo, tuvalet çöktü. Tam altımızdan fay geçiyormuş, farkında değilmişiz. Çocuklar, bağrıştı. Hanım çatının altında kaldı. Ben kendi çabamla çıktım, çocukları mahalleden gelenlere teslim ettim. Yarım saat sonra eşimi de çıkardık." dedi.
Yer altından gelen gürültünün ardından evin bir anda çöktüğüne dikkati çeken Kuşcu, fay hattının üzerindeki yol ve tarlaların kabardığını gördüğünü aktardı.
Beldedeki bazı evlerin de yerinin değiştiğini vurgulayan Kuşcu, "Komşumuzla evimiz bitişikti. Şu anda 1-1,5 metre açıldı, deprem o evi yukarı kaldırdı, 3-4 metre ileri götürdü. Sabah farkına vardık. Ev gitmiş yani." ifadesini kullandı.
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