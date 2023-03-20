13 saat 56 dakika! En uzun orucu o il tutacak

RAMAZAN BU YIL 29 GÜN SÜRECEK

Ramazan ayının bu yıl 29 gün süreceğini anımsatan İşlek, "Bu durum, hilalin dünyanın herhangi bir yerinden ilk defa görüldüğü zamanla alakalı bir durum. Burada önemli olan hilalin ilk defa görülmesidir. Bazen içtima ve rüyet aynı günlerde olur, bazen farklı günlerde olur. Kameri aylar 29 veya 30 olabilir ama hiçbir şekilde kameri ay başı 28 ve 31 gün çekmez." şeklinde konuştu.