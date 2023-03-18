Bayrampaşa’da eski eşinin yüzüne kezzap atmıştı! Cezası belli oldu

İKİ SUÇTAN CEZA VERİLDİ

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesinde "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından tutuklu yargılanan Yusuf Çavdar hakim karşısında da anlık öfkeyle söz konusu maddeyi fırlattığını belirterek tahliyesini istedi. Davayı, 9 Şubat 2023'te karara bağlayan mahkeme, sanığın üzerinde taşıdığı kezzabı şikayetçinin yüzüne doğru fırlattığı, şikayetçinin anlık hareketi nedeniyle kezzabın müştekinin göğüs karın ve bacak kısmına denk geldiği ve yerdeyken şikayetçiye tekmeyle vurduğunu kaydetti.



Sanığın silahtan sayılan ve kalıcı etkilere neden olacak kezzap içeren maddeyi şikayetçiye doğru daha önce yapmış olduğu plan doğrultusunda fırlatarak ve canavarca hisle hareket ederek yaraladığını belirtilen kararda, sanığın kastının yoğunluğu ve meydana gelen zararın ağırlığı göz önüne alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasına hükmedildi. Sanığın pişman olmasına ilişkin bir belirti olmadığı ve mahkemeyi yanıltmaya çalıştığı, ayrıca suç işlemede ısrarlı davranışta bulunduğu kaydedilerek kaçma şüphesinin olduğu ve müştekiye baskı yapma ve zarar verme ihtimali dikkate alındı. Mahkeme, sanık Yusuf Çavdar hakkında "Tehdit" suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın eski eşini "silahla ve canavarca hisle yaralamak" suçundan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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