Hocaların hocası Halit Demir dolandırıcıların kurbanı oldu

VİLLA VE ARAZİYİ SİTEDE GÖRDÜ

Araziyi değerinden çok daha fazla bir ücrete satacağını vaat eden Cevdet D. ile anlaşan Demir, kızı aracılığıyla Cevdet D'ye satış için vekâletname verdi. Aradan aylar geçti. İddiaya göre profesörün kızı, günlerce Cevdet D'ye ulaşmaya çalıştı. Söz konusu hukuk bürosuna ait adreste Cevdet D'yi bulamayan Sıddıka Semahat Demir, vekâletnameyi iptal ettiklerini gösteren bir mesaj attı.

Sıddıka Semahat Demir, geçtiğimiz günlerde ünlü bir emlak satış sitesinde kendilerine ait villa ve arazinin satışa çıktığını gösteren bir link gördü. Linki tıkladığında sahibinin başka bir isim olduğunu gördü. Aile, Zekeriyaköy'deki villa ve arazinin başka bir şahsa aylar önce devredildiğini öğrendi. Şok yaşayan aile, şikâyetçi oldu.