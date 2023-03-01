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Baykar'dan dolandırıcılık uyarısı! Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafıyla milletin parasına göz diktiler

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Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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Baykar’dan dolandırıcılık uyarısı! Selçuk Bayraktar’ın fotoğrafıyla milletin parasına göz diktiler

Baykar, sosyal medyada Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafı kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı konusunda uyarıda bulundu. "Yatırım fırsatı" ve "ek gelir" başlıklarıyla dolandırıcıların piyasaya çıktığını belirten Baykar, "ilanlar açık bir dolandırıcılık girişimidir" ifadelerine yer verdi.

Baykar, bir süredir sosyal medya mecraları ve bazı internet sitelerinde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlanan ilanların dolandırıcılık girişimi olduğunu ifade etti.

Baykar'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir sosyal medya mecraları ve bazı internet sitelerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) adı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlanan ilanlar açık bir dolandırıcılık girişimidir."

"Yürütülen bu girişimin dolandırıcılık faaliyeti olduğu TPAO tarafından da duyurulmuştur. Bahse konu bu dolandırıcılık faaliyetine karşı tarafımızdan gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için bu ve benzeri dolandırıcılık faaliyetlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

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