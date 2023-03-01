Baykar’dan dolandırıcılık uyarısı! Selçuk Bayraktar’ın fotoğrafıyla milletin parasına göz diktiler

"Yürütülen bu girişimin dolandırıcılık faaliyeti olduğu TPAO tarafından da duyurulmuştur. Bahse konu bu dolandırıcılık faaliyetine karşı tarafımızdan gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için bu ve benzeri dolandırıcılık faaliyetlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

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