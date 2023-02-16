Deprem yardım paralarına göz diktiler! Dolandırıcıların konteyner planı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, deprem yaralarını sarmak için devlet ve millet seferber oldu. Birçok duyarlı vatandaş büyük bir dayanışma içinde bölgedeki depremzedelere yardım eli uzatırken dolandırıcılarda bunu fırsata çevirmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Dolandırıcılar, depremzedeler için hayati öneme sahip olan konteyner, jeneratör, seyyar tuvalet, çadır gibi maddi değerleri yüksek olan malzemeler ve kiralık evler üzerinden tezgah kurdukları belirlendi.
Giriş Tarihi: 16.02.2023
11:46
Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Deprem sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen iyileştirme çalışmaları, AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların iş birliğinde devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şehirlerde sürdürülen iyileştirme ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına destek vermek isteyen hayırsever vatandaşlardan çok sayıda yardımda bulunma talebi geliyor. Dolandırıcılar, vatandaşın depremzeler için seferber olmasını fırsata çevirmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Depremzedeler için hayati öneme sahip olan konteyner, jeneratör, seyyar tuvalet, çadır gibi maddi değerleri yüksek olan malzemeler üzerinden tezgah kurdukları belirlendi.
YARDIMSEVERLER İLAN SİTELERİNE DİKKAT
Dolandırıcılar, vatandaşın çevresinden topladığı paralar ile özellikle konteyner, jeneratör ve çadır almak için ilan sitelerinden araştırma yaptıkları belirledi. Sahte isimlerle üye olan dolandırıcılar, ilan sitelerine konteyner ve diğer malzemelerin satışı yapıldığına yönelik sahte fotoğraflarla paylaşım yaptı.
Vatandaş, depremzedeler için alındığını söylediğinde ise; 'bizim de katkımız' olsun diyerek uygun fiyat verdi. Vatandaş anlaşma sonra dolandırıcılara parayı gönderdi. Dolandırıcılar, konteyner ve diğer malzemelerin tıra yüklendiğini gösteren fotoğrafları bağışçı ile paylaştı. Vatandaş tırların deprem bölgesini gittiğini ve yardım yaptığını düşünürken dolandırıldığının farkına bile varmadığı öğrenildi.
DOLANDIRICILAR YARDIM PARALARINA GÖZ DİKTİ
Dolandırıcıların bir başka oyunu ise bu kadarı da olmaz dedirtti. İlan sitelerine konulan sahte kiralık ev ilanları ile yardım etmek isteyen vatandaşı ağlarına düşürdükleri ve mağduriyet yaşattıkları ortaya çıktı. Deprem bölgelerinde bulunan depremzedelerin başka şehirlere getirmek için uğraşan kişiler, konaklama sonunu çözmek için kiralık daire ilanlarına baktı. İlan üzerindeki iletişim numarasını arayan yardım severler, evleri depremzelere kiralayacaklarını aktardı. Dolandırıcılar, yardım severlerden kapora ücretini alarak sırra kalem bastı.