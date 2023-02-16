Deprem yardım paralarına göz diktiler! Dolandırıcıların konteyner planı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, deprem yaralarını sarmak için devlet ve millet seferber oldu. Birçok duyarlı vatandaş büyük bir dayanışma içinde bölgedeki depremzedelere yardım eli uzatırken dolandırıcılarda bunu fırsata çevirmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Dolandırıcılar, depremzedeler için hayati öneme sahip olan konteyner, jeneratör, seyyar tuvalet, çadır gibi maddi değerleri yüksek olan malzemeler ve kiralık evler üzerinden tezgah kurdukları belirlendi.

Giriş Tarihi: 16.02.2023 11:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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