Adalet Ağaoğlu’nun vasiyeti ortaya çıktı! Usta yazar 10 başlıkta sıraladı
Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli yazarlardan Adalet Ağaoğlu'nun vefatının ardından 10 başlıkta bıraktığı vasiyeti ortaya çıktı. Beşiktaş 6. Noterliği tarafından onaylanan vasiyetnamede Cedide Müjen Ağaoğlu Anıç, Sinan Sümer ve Ahmet Fuat Sümer mirasçılar olarak yer aldı. İşte Adalet Ağaoğlu'nun bıraktığı mirası ile ilgili tüm ayrıntılar...
20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli romancılarından biri olarak kabul edilen Adalet Ağaoğlu'nun ölümünün ardından ailesi ve yakınlarına bıraktığı vasiyetnamesi ortaya çıktı. 14 Temmuz 2020'de çoklu organ yetmezliğinden 91 yaşında hayata veda eden Adalet Ağaoğlu'nun vasiyeti tartışma konusu haline geldi.
10 BAŞLIKTA SIRALADI
Sabah'ın haberine göre, vasiyetnameye göre kendi el yazısı ile vasiyetnamesini hazırlayan Ağaoğlu mirasçılarının hazırladığı şartları karşılaması durumunda mirasında haklarının olduğunu belirtti. Bankada bulunan mevduat hesaplarındaki paralar, taşınmaz gayrimenkulleri, yazarlık hayatını ilgilendiren arşiv, eser ve çeşitli malzemelerin söz konusu kişilere verilmesi için konulan şartlar vasiyetnamede 10 başlık halinde sıralandı.
Buna göre mirasçılar usta yazarın eserlerinin ve adının yaşamı boyunca ortaya çıkmış kişiliğine yaraşır bir biçimde lehtarlarca korunması ve manevi haklarına sahip çıkacak. Türkiye'de yerleşik bir yazarın yurtdışında tercih edilecek bir ülkede uygun bir bursla idame ettirilerek düşüncelerini kaleme alan yazı yazması sağlanacak.
Lehtarlar aynı zamanda Adalet Ağaoğlu hakkında seminer ve sempozyumlar düzenleyerek edebiyat araştırmalarına destek verecek ve hatta bu incelemeleri kitap haline getirecekler. Mirasçıların tüm bu yükümlülüklerinin denetlenmesi için Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 7 üyeli bir komisyon kurulacak ve komisyon başkanlığına Fuat Sümer getirilecek.
İŞTE MİRASÇILARI
Beşiktaş 6. Noterliği tarafından onaylanan vasiyetnamede Cedide Müjen Ağaoğlu Anıç, Sinan Sümer ve Ahmet Fuat Sümer mirasçılar olarak yer aldı.
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