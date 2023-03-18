Adalet Ağaoğlu’nun vasiyeti ortaya çıktı! Usta yazar 10 başlıkta sıraladı

Buna göre mirasçılar usta yazarın eserlerinin ve adının yaşamı boyunca ortaya çıkmış kişiliğine yaraşır bir biçimde lehtarlarca korunması ve manevi haklarına sahip çıkacak. Türkiye'de yerleşik bir yazarın yurtdışında tercih edilecek bir ülkede uygun bir bursla idame ettirilerek düşüncelerini kaleme alan yazı yazması sağlanacak.

Lehtarlar aynı zamanda Adalet Ağaoğlu hakkında seminer ve sempozyumlar düzenleyerek edebiyat araştırmalarına destek verecek ve hatta bu incelemeleri kitap haline getirecekler. Mirasçıların tüm bu yükümlülüklerinin denetlenmesi için Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 7 üyeli bir komisyon kurulacak ve komisyon başkanlığına Fuat Sümer getirilecek.