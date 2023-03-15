Depremde 2 kızını kaybeden acılı babanın sözleri kahretti: Onlara yardım edemedim

"GERÇEKTEN BU DEPREM DEĞİL, KIYAMETTİ"

Haluk, binanın bir kısmının yıkılmadığını, banyo tarafında oldukları için kendisi, eşi ve üçüncü çocuklarının enkaz altında kalmadığını ve dışarı çıkabildiklerini dile getirerek, "Biz diğer çocukların dışarı çıktığını zannettik. Sonra kendimiz de dışarı çıkınca çocukları bulamadık. Sonra büyük kızım Badenaz'ın 'baba acıyor' sözlerini duydum. Dışarıya çıktığımızda mahşer yeri gibiydi. Kimse kimseye yardım edemezdi. Nasıl oldu hiç bilmiyorum. Bir yanda panik, bir yanda korku. Gerçekten bu deprem değil, kıyametti. Bir yandan soğuk, fırtına, yağmur ve sel seli götürüyordu." diye konuştu.

Haluk, eşinin ve kendisinin şu anda psikolojik tedavi gördüğünü, küçük çocuklarının durumunun ise iyi olduğunu söyledi.