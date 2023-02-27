Adıyaman’da yürek yakan hikaye! Çocuklarını son kez gördü

Türkiye'nin deprem felaketiyle yüzleştiği bu zorlu günlerde bir kötü haber daha depremin vurduğu Adıyaman'dan geldi. Derya Naşvat ve Mehmet Elçi, 6 yıl önce evliliklerini sonlandırma kararı alsa da ortak 3 çocukları için görüşmeye devam ediyordu. Çocuklar babalarıyla Adıyaman'da yaşarken, anne Derya Navşat İstanbul'da yaşamasına rağmen sık sık Adıyaman'a gelerek çocuklarıyla vakit geçiriyordu.