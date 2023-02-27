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Adıyaman’da yürek yakan hikaye! Çocuklarını son kez gördü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2023 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
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Adıyaman’da yürek yakan hikaye! Çocuklarını son kez gördü

6 Şubat günü Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan asrın deprem felaketinin ardından bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. İstanbul'da yaşayan 44 yaşındaki anne Derya Naşvat’ın hikayesi duyanları hüzne boğdu. Eşiyle 6 yıl önce boşanan Naşvat, babalarıyla kalan 3 çocuğunu görmek için gittiği Adıyaman'da depreme yakalandı. İşte çocuklarını son kez gördükten sonra enkazda can veren annenin acı hikayesi...

Türkiye'nin deprem felaketiyle yüzleştiği bu zorlu günlerde bir kötü haber daha depremin vurduğu Adıyaman'dan geldi. Derya Naşvat ve Mehmet Elçi, 6 yıl önce evliliklerini sonlandırma kararı alsa da ortak 3 çocukları için görüşmeye devam ediyordu. Çocuklar babalarıyla Adıyaman'da yaşarken, anne Derya Navşat İstanbul'da yaşamasına rağmen sık sık Adıyaman'a gelerek çocuklarıyla vakit geçiriyordu.

SON OLDUĞUNU BİLMEDEN HASRET GİDERDİ

Sabah'ın haberine göre, başına geleceklerden habersiz çocuklarının özlemiyle uyanan anne, 3 çocuğunun okullarının tatil olması sebebiyle İstanbul'dan Adıyaman'a doğru yola çıktı. Çocuklarına kavuşacak olmanın sevinciyle Adıyaman'a ayak basan Derya Naşvat, şehirdeki Yolaç Otel'de kalmak için oda ayırttı. Ardından çocukları Burak, Esra ve Esma'yı babalarından teslim alan anne Naşvat, son kez olduğundan bir haber çocuklarıyla vakit geçirdi.

3 METRELİK ŞANSSIZLIK

Ertesi sabah İstanbul'a dönüş bileti alan Derya Naşvat, o akşam çocukları babalarına teslim ederek otele geçti. Gece saatlerinde depreme otelin 2. Katında bir odada yakalanan anne Derya Naşvat, şiddetli sarsıntıyla panikledi. Merdivenlere yönelen talihsiz kadın, çıkış kapısıyla arasında 3 metre kala otelin yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.

Aynı anlarda eski eşi Mehmet Elçi ve 3 çocuğu da oturdukları binanın çökmesiyle betonların arasında mücadele veriyordu. Arama kurtarma faaliyetleri esnasında 5 kişilik aileden Esma ve Esra kardeşler burnu kanamadan kurtulurken bu sevindiren olaya gölge düşürecek acı haberler peş peşe geldi.

ÇANTASINDAKİ DÖNÜŞ BİLETİ YÜREK YAKTI

5 kişiye mezar olan Yolaç Otel'in enkazında arama kurtarma ekipleri önce Derya Naşvat'tan baktıkları aletle sıcaklık aldı. Devam eden çalışmalar sonucu genç kadın, asrın felaketinin 3. gününde otel enkazından çıkarıldı ancak hayata tutunamadı. Otelin enkazında bulunan Naşvat'ın çantasındaki bilet ise görenleri şok etti. Depremde hayatını kaybeden fedakar annenin eğer böyle bir felaket yaşanmasaydı ertesi sabah erkenden İstanbul'a döneceği ortaya çıktı.

Eski eşi Mehmet Elçi ve oğlu Burak Elçi'nin de enkaz altında hayatını kaybettiği öğrenildi. Aileden kahreden haberlerin arka arkaya gelmesiyle yakınları gözyaşlarına boğulurken fedakar annenin yürek burkan hikayesi ise kalplere kazındı.

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