Gül nine yürekleri dağladı: Bir kızım vardı o da torunlarımı alıp gitti

Depremi vurduğu Adıyaman'da acının büyüklüğü artık kelimelere sığmıyor. Sokaklarda gezen herkes bir yakını tanıdığını kaybetmiş durumda. Acının en yoğun yaşandığı yer ise binlerce Adıyamanlının defnedildiği Yeni Mezarlık. Yan yana yüzlerce ailenin mezarı var. Bunlardan birisi de Turan ailesi. Baba Hasan Turan, anne Hatun Turan, çocukları Semra, Sude ve Ali yan yana defnedildiler.

Kızlarını damadını ve torunlarını kaybeden ışık çifti ise onların mezarı başından hiç ayrılmıyor. Kendi evleri Adıyaman TOKİ'de olduğu için hayatta kaldılar. Evleri depremde hasar görmedi. Ama kızı ve ailesi enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti.