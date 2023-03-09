Asrın felaketinde anne babasını kaybeden başhekim göreve koştu: Ağlaya ağlaya çalıştım
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler büyük yıkımla sonuçlandı. Asrın felaketinde anne ve babasını kaybeden başhekim Prof. Dr. Onur Koyuncu, acısını bir kenara bırakıp vatandaşlara yardım etmek için göreve koştu. İlk andan itibaren çok zor bir süreçten geçtiklerini belirten Koyuncu, “Ağlaya ağlaya çalıştım” dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, o gece yüzlerce yaralıya hizmet verdi.
Hastanenin Başhekimi ve aynı zamanda depremzede olan Prof. Dr. Onur Koyuncu da büyük felaketten çok kısa bir süre sonra görevinin başına döndü. Annesi ve babasını depremde kaybeden Koyuncu, buna rağmen hiç düşünmeden çalışmaya devam ederek yardıma koşması takdir topladı.
"DEPREM OLUR ALMAZ ÇOCUKLARIMI ALDIM VE BURAYA GELDİM"
O gece hastanede yaşananları anlatan Başhekim Prof. Dr. Onur Koyuncu, "Ben depremden 1 saat sonrasından itibaren bu süreçte hep buradayım. Ben zaten Antakyalıyım, burada aktif görev alan doktorlardanım. Deprem olur almaz çocuklarımı aldım ve buraya geldim. Serüvenimiz o şekilde başladı. Maalesef çok sıkıntılı bir süreçti. Çok ciddi sayıda yaralıyla müdele ettik. Bildiğiniz gibi, bölgedeki diğer hastanelerin hemen hepsi zarar gördüğü için tek hastane olarak biz bu görevi verdik. İlk 72 saatte yaklaşık 2 bin 500 yaralıya hizmet verdik. Bunun dışında burada çok hızlı transferler gerçekleştirdik. Transferlerde UMKE ekipleri de sağ olsun, bizlere yardımcı oldu. Bu hakikaten çok zorlu bir süreçti" dedi.
"AĞLAYA AĞLAYA ÇALIŞTIM"
Depremde annesi ve babasını kaybeden Koyuncu "Anestezi profesörüyüm. Ben Antakyalıyım. Zaten buraların çocuğuyum. Memleketimi bırakmadım, bırakmam. Sağ olsun, rektör hocamız da öyle. Ben de annemi babamı kaybettim. Ama buna rağmen ağlaya ağlaya çalıştım, çalışırız biz" diye konuştu.
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