Eski sevgiliden kanlı pusu! Sokak ortasında dehşet saçtı: 5 yaralı
İstanbul'da eski sevgilisinin başka biriyle ilişkisi olduğunu kabullenemeyen Murat Özay, sokak ortasında dehşet saçtı. 2'si kadın 5 kişiyi yaralayan Özay'ın saldırı anı ise kameralara böyle yansıdı.
Silivri Ali Bey Mahallesi Çetin Sokak'taki olay saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Özay, (53) bir süre önce Sevcan Ö. (35) isimli kadından ayrıldı.
Sevcan Ö.'nün ayrılık sonrasında aynı sokakta bulunan esnaf Birkan Y. (41) ile ilişki yaşadığını ileri süren Murat Özay dehşet saçtı.
Silahıyla Sevcan Ö.'nin karşısına çıkan Özay, sokak ortasında kadının çocuğunun yanında art arda ateş etti. Sevcan Ö. olay yerinde ağır yaralandı. Sevcan Ö.'nün yanında bulunan ev arkadaşı kadın İlçin S. de çocuğunun yanında silahtan çıkan ateş sonucu ağır yaralandı. Murat Özay, daha sonra börekçi dükkanı bulunan Birkan Y.'nin yanına giderek ağır yaraladı. Bu sırada yoldan geçen Murat A. da seken mermilerden yaralandı.
Murat Özay, olaydan sonra sokak ortasında silahla dururken çevredeki esnaf ve yakında bulunan polis ekipleri müdahale edip silahını elinden aldı. Bu sırada saldırganın elinden silahı almaya çalışan esnaf Ünal P. de yaralandı.
Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alarak sokağı kapatırken, olay yerine çok yakın bir okul olduğu öğrenildi. Silah seslerini duyan veliler, paniğe kapılarak okula gitti. Şüpheli Murat Özay olay yerinde yakalanırken, üzerinde kesici alet, silah ve silaha ait iki şarjör ile toplam 54 mermi çekirdeği bulundu. Şüpheli, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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