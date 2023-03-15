Eski sevgiliden kanlı pusu! Sokak ortasında dehşet saçtı: 5 yaralı

Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alarak sokağı kapatırken, olay yerine çok yakın bir okul olduğu öğrenildi. Silah seslerini duyan veliler, paniğe kapılarak okula gitti. Şüpheli Murat Özay olay yerinde yakalanırken, üzerinde kesici alet, silah ve silaha ait iki şarjör ile toplam 54 mermi çekirdeği bulundu. Şüpheli, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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