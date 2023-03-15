Pınar Damar cinayetinde kan donduran ayrıntı! Adım adım takip edip...

"PLANLAYARAK VE TASARLAYARAK İŞLEDİĞİ CİNAYET"



İddianame ile ilgili açıklama yapan Avukat Esin Yeşilırmak, Metin A.'nın gün boyu Pınar Damar'ı takip ettiğini belirterek "İddianamede eksikler var. Sanığın ağzından yazılan cümleler var. Bunlardan biri, 'Ben sosyal medya paylaşımını görerek oraya gittim' şeklinde. Aslında tanıklar dinlendiğinde görülüyor ki Pınar'ı bütün gün takip etmiş. Bize göre planlayarak ve tasarlayarak işlediği bir cinayet. Adım adım iş yerinden çıkışını, benzinliğe gidişini, takip etmiş. Hepsi kameralara yansımış durumda. Delillerle ortaya çıkacak. Sanık tüm kadın cinayetlerinde söylenen savunmayı yapmış; 'Erkekliğime laf etti, tahrik etti bir anda oldu' demiş. Bu bizim çok bildiğimiz çok duyduğumuz bir savunma. Bu suçtan kurtulmaya, ceza indirimi almaya yönelik artık ezberlenmiş bir savunma. İddianamede herhangi bir şekilde, haksız tahrik indirimi istenmiyor. Cezalar indirimsiz olarak talep edilmiş. Mahkemede de indirimsiz olarak cezalandırılmasını talep edeceğiz" dedi.