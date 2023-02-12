Enkazdan çıkan kumbaranın hikayesi herkesi ağlattı! Acılı baba dizlerinin üzerine çöküp...
Türkiye asrın deprem felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük deprem Türkiye'nin yüreğini yaktı. 10 ili etkileyen felaketinin ardından, birçok ilden arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Hatay'da bir binanın enkazına giren ekipler bulduğu kumbarayı eşi ve 3 çocuğunu kaybeden acılı babaya teslim etti. Dizlerinin üzerine çökerek gözyaşlarına boğulan baba, oğlunun kendisine veremediği kumbara ile ilgili söylediği sözleri herkesi ağlattı.
6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.
Depremin ardından ekipler ilk andan itibaren bölgeye sevk edilerek canla başla yardım, arama-kurtarma çalışmalarına başladı.
Ağır hasar alan illerden Hatay'da kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları hızla sürüyor.
Çalışmalara katılmak için Hatay'da bulunan TTK maden işçileri, 45 yaşındaki adamın ihbarı üzerine Emek Mahallesi'ne gitti.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Yıkılan binadan 10 metre içeri giren madencilerin gözüne kumbara çarptı. Kumbara enkazdan çıkarılarak acılı babaya verilirken, dizlerinin üzerine çöken baba gözyaşlarına engel olamadı.
DEPREMDEN 3 GÜN ÖNCE VERMEK İSTEDİ
11 yaşındaki oğlunun depremden 3 gün önce kumbarasında biriktirdiği paraları babasına vermek istediği öğrenildi. Enkazda 3 çocuğunu kaybeden acılı babayı madenciler teselli etti.
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