Asrın felaketini bir kez daha gözler önüne serdi! Evlerin yanında bulunan yol çöktü
6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. Yıkıcı depremlerin en çok vurduğu illerden olan Hatay’da fay hattının geçtiği her nokta yerle bir oldu. Samandağ'a bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde evleri teğet geçen yol da depremde yıkıldı. Çöken yolda evi bulunan Mehmet Eryılmaz, “Bu yol ilk depremde çöktü. Yol artçı depremler ile daha fazla yıkıldı" dedi.
Türkiye'yi yasa boğan depremler binlerce kişinin ölümüne, on binlerce yapının ise yıkılıp ağır hasar almasına neden oldu.
Depremde en büyük yarayı alan şehirlerden Hatay'da ise hem yapılar hem de çevrede çok büyük zarar meydana geldi.
Birçok noktada olduğu gibi Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde bulunan yol da deprem nedeniyle çöktü.
Evleri teğet geçen yol trafiğe kapatıldı.
Çöken yolda evi bulunan Mehmet Eryılmaz, "Bu yol ilk depremde çöktü. Yol çöktüğü zaman bir araba içine düştü, biz o sesle uyandık. Yol artçı depremler ile daha fazla yıkıldı" dedi.
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