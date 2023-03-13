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Bozcaada'ya fırtına engeli! Feribot seferleri iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2023
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Bozcaada’ya fırtına engeli! Feribot seferleri iptal edildi

Son dakika haberleri... Çanakkale’nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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