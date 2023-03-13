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Son dakika: Depremzedelerin tedavisi sürüyor! 18 bin 267'si taburcu edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2023
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Son dakika: Depremzedelerin tedavisi sürüyor! 18 bin 267’si taburcu edildi

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 19 bin 244 kişiden 977'sinin tedavisi, kentteki hastanelerde sürerken 18 bin 267'si taburcu edildi.

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