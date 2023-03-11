Depremzedeler "Evim Yuvan Olsun" kampanyasıyla yeni evlerinde: Namaza kalkıp dua ediyorum
Türkiye 6 Şubat günü saatler 04.17’yi gösterdiği sırada asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu. Yaşanan dehşetin ardından devlet ve millet el ele verip yaraları sarmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen “Evim Yuvan Olsun” kampanyası çerçevesinde Büyükçekmece Kaymakamlığı koordinasyonu ile depremzede aileler hayırsever vatandaşların kendilerine verdikleri eşyalı evlerinde hayatlarını sürdürmeye başladı. Geçici dairesine yerleşen Kıbrıs Gazisi İsmet Celen, “Namaza kalkıp dua ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Hiçbir sıkıntımız da yok.” dedi.
Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin ardından on binlerce ev yıkılmış birçok evde hasar almıştı. Farklı şehirlere gitmek zorunda kalan ailelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından "Evim Yuvan Olsun" adıyla bir proje geliştirildi. Proje çerçevesinde ikinci evleri boş olan vatandaşlar depremzede ailelere evlerini teslim etti. Büyükçekmece Kaymakamlığı'nın koordinasyonu ile ilçe de de 30'a yakın aile ilk etapta evlere yerleştirildi. Ailelerin tüm ihtiyaçları da yine kaymakamlık koordinasyonu ile hayırsever vatandaşlar tarafından karşılanıyor. Kaymakamlık görevlileri, aileleri sık sık ziyarette ederek ihtiyaçlarını kontrol ediyor.
"ALLAH HERKESTEN RAZI OLSUN"
Kahramanmaraş'ta 10'uncu katlarındaki evlerinde depreme yakalanan 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi İsmet Celen ve eşi Fadime Celen'de hayırsever bir vatandaş tarafından verilen Güzelce'deki geçici dairesine yerleştirildi. Yaşananları anlatan Gazi İsmet Celen, "Depremde evden indik arabamıza bindik ki her yer kilitlenmişti. İstanbul'a geldik biz. Büyükçekmece'deki kaymakamlığa başvurduk. Sayın kaymakam bey bizimle bizzat ilgilendi hastama baktı eşime ilgilendi. 'Elimden geleni yapacağım' dedi. 3-5 gün içerisinde de burayı buldu. Kim verdi bu evi de bilmiyorum. Ben herkese yatıp kalkıp dua ediyorum. Namaza kalkıp dua ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Hiçbir sıkıntımız da yok. Muhtarımız da soruyor sürekli. Yemek, ekmekte getiriliyor" dedi.
Fadime Celen'de "Aklıma geldikçe o günler kötü oluyorum. Allah bu imkanları sağlayanlardan razı olsun" diye konuştu.
"İMKANI OLAN HER VATANDAŞIN BÖYLE YARDIMLAR YAPMASI LAZIM"
Torunlarıyla birlikte İskenderun'daki evlerini terk ederek Eyüp'te yakınlarının yanına gelen ardından da internet üzerinden yaptığı başvuru sonrası kendilerinin eve yerleştirildiğini ifade eden Cihan Yancar, "Evimiz yıkılmadı ama heyelan bölgesinde. Biz internet üzerinden başvurduk bu projeye. İlk geldiğimizde kardeşimde kaldık Eyüp'te. Evi bize sağlayan vatandaş Mustafa bey ile de tanıştık. Allah herkesten razı olsun. Daha fazla yardım yapsın insanlar evi olmayanlara. İhtiyaçlarımız da karşılanıyor. Beyaz eşyadan erzak yardımına her şeyimiz karşılanıyor" şeklinde konuştu.
"1 YIL BOYUNCA MASRAFLARINI DA BİZ KARŞILAYACAĞIZ"
4 ayrı evini, "Evim yuvan olsun" projesi çerçevesinde vatandaşlara verdiğini ifade eden hayırsever iş adamı Cevdet Eroğlu, "Kaymakamlığımızın koordinasyonunda yaklaşık olarak afetten zarar görüp buraya gelen yurtlara yerleşen ailelere yardımımız olsun istedik. Bunun örnek olmasını istedik. Biz de 4 ailemizi ücretsiz eve yerleştirdik. 1 yıl boyunca masraflarını da biz karşılayacağız. Ülkemi seviyorum imkanı olan her vatandaşın böyle yardımlar yapması lazım. Çünkü olağanüstü bir durum. Bu deprem burada da olabilir. Yardımlaşmaktan daha güzel ne olabilir ki" dedi.
"EVİM YUVAN OLSUN" KAMPANYASI NEDİR? KATILMA KOŞULLARI NELERDİR?
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler sonrası afetten etkilenenlerin barınma sorununu gidermek amacıyla başlatıldı.
Kampanyaya 3 günde 4 bin 568 bağış başvurusu geldi. 3 bin 604 kişi evini 3 ay bedelsiz olarak depremzedelere tahsis etmek isterken 964 yardımsever vatandaş da evini 1 yıl süreyle indirimli bir şekilde kiraya vermek için başvuruda bulundu.
İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının koordinasyonundaki kampanyaya, AFAD ve Türkiye Sigortanın yanı sıra emlak siteleri EmlakJet, Hepsiemlak, Sahibinden.com ve Zingat da destek verdi. Kısa sürede binlerce vatandaş, depremzedelere belirli sürelerle evlerini tahsis etmek amacıyla "www.evimyuvanolsun.org" adresine başvurdu.
UYGULAMANIN DETAYLARI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıkladığı kampanya, ihtiyaç fazlası olan boş evlerin güvenli şekilde, belirli süre ve şartlarda depremzedelere tahsis edilmesini kapsıyor.
Evim Yuvan Olsun kampanyası, üç ayak üzerine kuruldu. Yardımsever vatandaşlar kampanyaya, "3 ay bedelsiz tahsis", "1 yıl indirimli bedelle kira" veya "kira desteği" ile katılabiliyor.
Kampanyanın yürütüldüğü "www.evimyuvanolsun.org" internet sitesinde "Evimi En Az 3 Ay Bedelsiz Tahsis Etmek İstiyorum" butonuna tıklayanların başvuruları, evin bulunduğu ilçenin kaymakamlığı tarafından yerinde incelenecek.
Kaymakamlığın uygun bulduğu evler bedelsiz olarak kampanyaya dahil edilecek. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "ödünç sözleşmesi" imzalanacak. Belirlenen depremzede aile, eve kaymakamlık tarafından yerleştirilecek. 3 aylık süre yardımsever ev sahibinin isteğiyle 12 aya kadar uzatılabilecek.
"Evimi İndirimli Bedelle 1 Yıl Süre İle Kiraya Vermek İstiyorum" seçeneğini tercih edenlerin başvuruları da yine evin bulunduğu yerin kaymakamlığı tarafından incelenecek.
Kaymakamlık, istenen kira bedelinin evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında olmasına bakacak. Kaymakamlığın evin uygunluğunu ve kira bedelinin indirimli olduğunu teyit etmesinin ardından ev kampanyaya dahil edilecek.
Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Kira Sözleşmesi" imzalanacak. Belirlenen depremzede aile, eve kaymakamlık tarafından yerleştirilecek. Ev için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanacak.
"Depremzede Ailelere Kira Desteğinde Bulunmak İstiyorum" seçeneğini tercih edenlerin yapacağı bağışlar, kampanya kapsamında indirimli olarak kiralanacak evlerin kira ödemelerinde kullanılacak.
DEPREMZEDELERİN SEÇİLME AŞAMASI
Depremzede aileler, AFAD ve İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından belirlenecek. Evlere yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı bulunanlar gibi dezavantajlı bireylerin olduğu aileler ile depremde fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecek.
Evlerin elektrik, su, doğal gaz faturaları kaymakamlık tarafından ödenecek. Ev sahiplerine ilave bir gider doğmamasına dikkat edilecek.
Depremzedelerin kullandığı evin veya evdeki eşyanın zarar görmesi ihtimaline karşılık Türkiye Sigorta devrede olacak. Bu evler, "Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası" ile güvence altına alınacak.
Emlak listeleme platformları Emlakjet.com, Hepsiemlak.com, Sahibinden.com ve Zingat.com, sahip oldukları müşteri portföyünü kampanyaya yönlendirecek. Evini depremzedelere açmak isteyenler, istedikleri bir platformdan başvuru formu doldurarak kampanyaya katılabilecek. Bu platformlarda doldurulan başvuru formları, kurulan entegrasyonla İçişleri Bakanlığının sistemlerine iletilecek.
Başvuru aşamaları ise şöyle olacak:
- Ev sahibi, emlak sitelerinden başvuru formunu dolduracak.
- Emlak sitesi, ev sahibiyle iletişime geçerek bilgileri doğrulayacak.
- Emlak sitesi, doğruluğunu teyit ettiği bilgileri ilgili kamu birimine iletecek.
- Kaymakamlık yetkilileri, evi ziyaret ederek uygunluk tespiti yapacak.
- Kaymakamlık, ev sahipleriyle "Ödünç Sözleşmesi" veya "Kira Sözleşmesi" imzalayacak.
- Engelli, yaşlı gibi dezavantajlı bireylere sahip aileler, öncelikli olarak evlere yerleştirilecek.
- Kaymakamlık, süre bitiminde konutu ev sahibine teslim edecek.
- "Evim Yuvan Olsun projesi devlet-millet el ele verilerek yapıldı"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, depremin ilk gününden itibaren vatandaşlardan kullanmadıkları evlerini tahsis etmek için telefon ve mesajlar aldıklarını belirterek, "Bunun sonucunda bu kampanyayı başlatmış olduk. 'Evim Yuvan Olsun' projesi 'devlet-millet el ele' verilerek yapıldı. Bu kampanya ile güvenli şekilde hayırsever vatandaşlarımızın evlerini afetzede vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırsever insanlarımızın depremzedelere evlerini açmak istediklerini biliyoruz. Hazırladığımız 'Evim Yuvan Olsun' uygulamasını vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.
BAYKAR 22 KONUTLA DESTEK VERDİ
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Baykar'daki çalışma arkadaşlarımız için yeni yapılan 22 adet eşyalı daireyi bir sene boyunca depremzede kardeşlerimize açıyoruz. Bu günleri el birliğiyle, dayanışmayla aşacağız." ifadesini kullanmıştı.
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