Depremzedeler "Evim Yuvan Olsun" kampanyasıyla yeni evlerinde: Namaza kalkıp dua ediyorum

"1 YIL BOYUNCA MASRAFLARINI DA BİZ KARŞILAYACAĞIZ"

4 ayrı evini, "Evim yuvan olsun" projesi çerçevesinde vatandaşlara verdiğini ifade eden hayırsever iş adamı Cevdet Eroğlu, "Kaymakamlığımızın koordinasyonunda yaklaşık olarak afetten zarar görüp buraya gelen yurtlara yerleşen ailelere yardımımız olsun istedik. Bunun örnek olmasını istedik. Biz de 4 ailemizi ücretsiz eve yerleştirdik. 1 yıl boyunca masraflarını da biz karşılayacağız. Ülkemi seviyorum imkanı olan her vatandaşın böyle yardımlar yapması lazım. Çünkü olağanüstü bir durum. Bu deprem burada da olabilir. Yardımlaşmaktan daha güzel ne olabilir ki" dedi.