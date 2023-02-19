19 Şubat 2023, Pazar
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"Evim Yuvan Olsun" kampanyası! Yardımseverler boş olan evlerini depremzedelere verebilecek
Hükümet depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için "Evim Yuvan Olsun" kampanyasını başlattı. Bu kapsamda devlet garantörlüğünde isteyenler boş evini depremzedelere tahsis edebilecek ya da uygun şartlarda kiralayabilecek. Olası bir zararda da devlet sigorta hükümleri uygulayacak.