‘Evim Yuvan Olsun’a destek çığ gibi büyüyor! Sanat dünyası tek yürek oldu

Asrın felaketi 10 ilde ağır yıkıma neden olurken depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm ülke seferber oldu. Büyük depremin ardından 11 ilde yaşayan vatandaşlara konut sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına destek ise çığ gibi büyüdü. Ünlü isimler isimler de "Depremzedelerin sıcak bir yuvaya ihtiyacı var. Siz de bu dayanışmaya destek olun bir hayata dokunun" diye çağrıda bulundu.