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‘Evim Yuvan Olsun’a destek çığ gibi büyüyor! Sanat dünyası tek yürek oldu

Asrın felaketi 10 ilde ağır yıkıma neden olurken depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm ülke seferber oldu. Büyük depremin ardından 11 ilde yaşayan vatandaşlara konut sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına destek ise çığ gibi büyüdü. Ünlü isimler isimler de "Depremzedelerin sıcak bir yuvaya ihtiyacı var. Siz de bu dayanışmaya destek olun bir hayata dokunun" diye çağrıda bulundu.

Giriş Tarihi: 25.02.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 11:49
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‘Evim Yuvan Olsun’a destek çığ gibi büyüyor! Sanat dünyası tek yürek oldu

Büyük depremin ardından 11 ilde yaşayan vatandaşlara konut sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına destek çığ gibi büyüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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‘Evim Yuvan Olsun’a destek çığ gibi büyüyor! Sanat dünyası tek yürek oldu

Sanat dünyasından pek çok isim takipçilerine destek çağrısında bulunurken kimi de evini depremzedeler için açtı.

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‘Evim Yuvan Olsun’a destek çığ gibi büyüyor! Sanat dünyası tek yürek oldu

Yapımcı Mehmet Bozdağ "Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından şu an birçok depremzedenin en büyük ihtiyacı barınma. 'Evim Yuvan Olsun' dayanışma platformu ile afetten etkilenen kişilere sıcacık bir yardım eli uzatabilir, evimyuvanolsun. org web sitesi üzerinden dayanışmaya destek olabilirsin, haydi hep birlikte bir hayata dokunalım" notuyla video paylaştı.

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‘Evim Yuvan Olsun’a destek çığ gibi büyüyor! Sanat dünyası tek yürek oldu

Bozdağ; Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Rüzgar Aksoy, Deniz Barut gibi 'Kuruluş Osman' dizisi oyuncularının mesajlarını iletti.

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‘Evim Yuvan Olsun’a destek çığ gibi büyüyor! Sanat dünyası tek yürek oldu