’Evim Yuvan Olsun’a destek büyüyor! Sen ne güzel insansın Hasan amca

"ALLAH'IM BU ACILARI BİR DAHA KİMSEYE GÖSTERMESİN"

Hasan Kuru'nun evine eşi ve 2 çocuğuyla yerleşen Kahramanmaraş'tan gelen Akif Kır da büyük bir felaket yaşandığını belirtti.

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında işçi olduğunu söyleyen Kır, "Gece vardiyasında 04.00'te yemekten gelmiştik. Bir titremeyle başladı, acil çıkış kapılarından dışarıya çıktık. Büyük bir deprem oldu. İkinci depreme de eve gittiğimde uyurken yakalandım. O esnada da kendimizi dışarıya zor çıkarttık." dedi.

Depremin ardından evi hasar görenlerin çeşitli şehirlere gittiğini ifade eden Kır, şunları kaydetti:

"Biz de Edirne'ye geldik. Sağ olsun Hasan amca bize evini açtı. Çocuklarım okula başladı. Ben de Büyükevren köyündeki Tarım Kredi Market'te çalışmaya başladım. Depremin ardından tüm Türkiye birbirine yardımcı oluyor. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Allah'ım bu acıları bir daha kimseye göstermesin."