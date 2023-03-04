Asrın felaketinde Türkiye tek yürek! Ordu’dan ’Evim Yuvan Olsun’ kampanyasına destek

"TÜM İHTİYAÇLARIMIZ İVEDİ ŞEKİLDE GİDERİLDİ"

Ordu'ya 16 kişilik aile olarak geldiklerini ifade eden Mahmut Kılıç ise "Ordu'ya atım attığımız ilk günden itibaren çok sıcak karşılandık. Tüm ihtiyaçlarımızı ivedi şekilde giderildi. Çocuklar gelen hediyelerle enkazdan gördükleri şeyleri çok çabuk unuttular. Çok teşekkür ederiz gerçekten evin 'Evim Yuvan Olsun' ile burası evimiz oldu. Çok mutluyuz hiçbir eksiğimiz yok. 13. katta bu tecrübeyi yaşadık. Çok zor geçti binadan indiğimizde binada kimse yoktu. İki gece araçta uyuduk. 'Ekmeğe suya ortak olmayalım aracımız var en azından Antep'ten çıkalım' dedik. Kardeşim burada okuyor ilahiyatta onun yanına geldik. Sağ olsun bir dairede 16 kişiydik sığmadık belediyemize başvurduk belediyemiz ertesi gün bu daireyi tahsis etti" şeklinde konuştu.