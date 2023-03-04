Asrın felaketinde Türkiye tek yürek! Ordu’dan 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına destek
Türkiye 6 Şubat tarihinde asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından Türkiye tek yürek olup yaraları devlet ve millet olarak el ele sarmaya başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, depremlerden etkilenen afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına destek verdi. 20 ev depremzedelerin kullanımına açıldı. Depremden etkilenen vatandaşlar yeni yuvalarına yerleştirildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için yurt genelinde 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası başlatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Evim Yuvan Olsun kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini açıkladı.
Başvurular "Evim Yuvan Olsun.org" adresi üzerinden alınmaya başladı. Böylece hayırseverlerin güvenilir bir uygulamayla evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli kira bedelleriyle ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunabilecekleri bir sistem devreye alındı.
Türkiye genelinde depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar tarafından kampanyaya yoğun ilgi gösterildi.
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına destek veren Ordu Büyükşehir Belediyesi 20 evi depremzedelerin kullanımına açtı. Evlerine yerleşen aileleri ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için onların yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.
"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"
Genel Sekreter İnan yaptığı açıklamada, "İlimize misafir olarak gelen kardeşlerimize 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasında kucak açtık. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü ihtiyaçlarını psikososyal desteğe kadar gidermeye çalışıyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak 20 ailemizi yeni yuvalarına yerleştirdik. Aynı şekilde gelecek olan kardeşlerimiz için de hayırseverler vatandaşlarımızla birlikte yaraları sarmaya acıları hafifletmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
"TÜM İHTİYAÇLARIMIZ İVEDİ ŞEKİLDE GİDERİLDİ"
Ordu'ya 16 kişilik aile olarak geldiklerini ifade eden Mahmut Kılıç ise "Ordu'ya atım attığımız ilk günden itibaren çok sıcak karşılandık. Tüm ihtiyaçlarımızı ivedi şekilde giderildi. Çocuklar gelen hediyelerle enkazdan gördükleri şeyleri çok çabuk unuttular. Çok teşekkür ederiz gerçekten evin 'Evim Yuvan Olsun' ile burası evimiz oldu. Çok mutluyuz hiçbir eksiğimiz yok. 13. katta bu tecrübeyi yaşadık. Çok zor geçti binadan indiğimizde binada kimse yoktu. İki gece araçta uyuduk. 'Ekmeğe suya ortak olmayalım aracımız var en azından Antep'ten çıkalım' dedik. Kardeşim burada okuyor ilahiyatta onun yanına geldik. Sağ olsun bir dairede 16 kişiydik sığmadık belediyemize başvurduk belediyemiz ertesi gün bu daireyi tahsis etti" şeklinde konuştu.
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