Evim Yuvan Olsun kampanyası başladı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay detayları duyurdu

"GEREKİRSE ÖLÜME GİDECEKSİNİZ"

İlk gün yaşanan bir olayı kamuoyuyla paylaşan Oktay, bölgedeki bir komutanın yardım için havalanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle geri inen helikopterler için "Savaştayız arkadaşlar. Gerekirse ölüme gideceksiniz ama gideceksiniz." talimatı verdiğini anlattı.

Oktay, barınma konusunda bir sorun yaşanmadığını, ilk günlerde yoğun şekilde talep edilen çadırların sayısının arttığını, çadır talebinin ise azaldığını dile getirerek şunları söyledi:

"Toplamda 830 bin 806 bina çalışılmış durumda. Bunun 105 bini yıkılmış, yıkılacak veya acil ağır hasarlı konumda. Diğer bir ifadeyle 830 bin 806 binanın 407 bin 786'sı hasarsız. Yani çalışılan, tespiti yapılan her bir binanın yaklaşık yüzde 49'u hasarsız. Yani içinde oturulabilir. Az hasarlı binalara baktığımızda 205 bin 86'sı, o da yüzde 24 buçuğu yapıyor. Yani toplam yüzde 73'e yakın bir oranı binaların tekrar içerisinde doğrudan oturulabilir veya ufak bir bakımla oturulabilecek bir konumda."