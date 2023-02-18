Evim Yuvan Olsun kampanyası başladı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay detayları duyurdu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin bilgilendirme açıklamalarında bulundu. 163 enkazda arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildiren Oktay, "Çalışmalar tamamlandıktan sonra yine dikkatli olarak iş makinelerini yoğun olarak kullanıyor olacağız. Çok dikkatli ve hassasiyetle enkazlar kaldırılacak." diye konuştu. 830 binden fazla binada hasar tespit çalışması yapıldığını belirten Oktay, "105 bini yıkılmış yıkılacak ya da ağır hasarlı konumda." dedi. Öte yandan Oktay, Evim Yuvan Olsun kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Oktay, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Afetzedelerin yaralarını sarmak için depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren çalışmaların başlatıldığını belirten Oktay, 257 bin 71 personelle sahadaki çalışmaların sürdüğünü aktardı.
Devletin tüm gücüyle milletin yanında olduğunu vurgulayan Oktay, "Şu anda sahada 76 bin 97 emniyet personelimiz, 64 bin 728 jandarmamız, 41 bin 149 Türk Silahlı Kuvvetlerinden personelimiz, güvenlik görevlimiz karada görev yapmakta. Bunun içerisinde Sahil Güvenlik dahil değil." dedi.
"GEREKİRSE ÖLÜME GİDECEKSİNİZ"
İlk gün yaşanan bir olayı kamuoyuyla paylaşan Oktay, bölgedeki bir komutanın yardım için havalanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle geri inen helikopterler için "Savaştayız arkadaşlar. Gerekirse ölüme gideceksiniz ama gideceksiniz." talimatı verdiğini anlattı.
Oktay, barınma konusunda bir sorun yaşanmadığını, ilk günlerde yoğun şekilde talep edilen çadırların sayısının arttığını, çadır talebinin ise azaldığını dile getirerek şunları söyledi:
"Toplamda 830 bin 806 bina çalışılmış durumda. Bunun 105 bini yıkılmış, yıkılacak veya acil ağır hasarlı konumda. Diğer bir ifadeyle 830 bin 806 binanın 407 bin 786'sı hasarsız. Yani çalışılan, tespiti yapılan her bir binanın yaklaşık yüzde 49'u hasarsız. Yani içinde oturulabilir. Az hasarlı binalara baktığımızda 205 bin 86'sı, o da yüzde 24 buçuğu yapıyor. Yani toplam yüzde 73'e yakın bir oranı binaların tekrar içerisinde doğrudan oturulabilir veya ufak bir bakımla oturulabilecek bir konumda."
"EVİM YUVAN OLSUN" KAMPANYASI
Kurulu konteyner sayısının 6 bini aştığı bilgisini veren Oktay, depremzedelerin çadır ya da konteynerden ziyade kalabileceği bir yuva talebinin bulunduğuna işaret etti.
Bununla ilgili bir kampanya başlattıklarını bildiren Oktay, şunları kaydetti:
"Türkiye'de yaşayıp ikinci evi olan ya da yurt dışında yaşayıp Türkiye'de ikinci evi olan, kullanmadıkları evlerini veya yazlık evlerini depremzede ailelerin kullanımına bedelsiz olarak sunmak veya evlerini uygun şartlarda depremzede ailelerin oturması için kiralamak isteyen hayırseverlerimiz, gönül rahatlığıyla evimyuvanolsun.org sitesinden başvurabilirler. Eğer bu siteden başvurabilirlerse bu defa bu evler kaymakamlıklarımız aracılığıyla süreli olarak depremzede ailelerimizin, özellikle dezavantajlı depremzede ailelerimizin, kullanımına sunacağız. Yani ev sahibiyle afetzede kardeşlerimizi karşı karşıya getirmekten ziyade doğrudan, arada kaymakamlığın garantörlüğünde bir sistemi ve süresi bittiğinde de yine aynı kamu otoritesinin garantörlüğünde evinin teslim edileceği bir sistem bu.
Ola ki evde bazı sıkıntılar olursa o da yine sigorta sistemiyle de sigortalayarak yapılıyor olacak. Yine bu platformda bağışçılarımız, depremzede aileler için kira yardımında da bulunabilirler. Yani birisi kira yardımında bulunursa bir başkası da kiralık verirse onun kirası bağışlanan kiradan ödenebilir."
Evim Yuvan Olsun kampanyasının detaylarına şöyle devam edildi:
"Evini Bedelsiz Olarak Depremzedelere Açanlar: Boş/kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süre ile açanların başvurusu alınır. Başvurular, evin bulunduğu ilçenin Kaymakamlığı tarafından yerinde incelenir. Kaymakamlığın uygun bulduğu evler bedelsiz olarak Kampanyaya dahil edilir. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Ödünç Sözleşmesi" imzalanır. Belirlenen depremzede aile eve Kaymakamlık tarafından yerleştirilir.
KAYMAKAMLIK İLE EV SAHİBİ ARASINDA 'KİRA SÖZLEŞMESİ' İMZALANIR
Evini İndirimli Bedelle Kiraya Verenler: Evini piyasa koşullarına göre uygun bir bedelle depremzedelerin kullanımı için 1 yıllığına kiraya vermek isteyenlerin başvuru alınır. İstenen kira bedeli, evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında olması beklenir. Kaymakamlıklar evin uygunluğunu ve kira bedelinin indirimli olduğunu yerinde teyit eder. Kaymakamlığın uygun bulduğu evler Kampanyaya dahil edilir. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında 'Kira Sözleşmesi' imzalanır. Belirlenen depremzede aile eve Kaymakamlık tarafından yerleştirilir.
EV İÇİN BELİRLENEN KİRA BEDELİ, AFAD HESABINDA TOPLANAN KİRA BAĞIŞLARINDAN KARŞILANIR
Nakdi Kira Yardımı Yapmak İsteyenler: Depremzede ailelerin kullanımı için evi ile kampanyaya katılmayan vatandaşlarımız, nakdi kira desteğinde bulunabilir. Bu destekler, bu kampanya kapsamında 'indirimli olarak kiralanacak' evlerin ödemelerinde kullanılır.
Kampanyaya Katılım İçin Evin Tahsis Süresi: Depremzedelere evlerini bedelsiz tahsis etmek isteyenler en az 3 aylık bir taahhüt ile kampanyaya katılabilirler. İsterlerse bu süreyi 12 aya kadar uzatabilirler. Evini indirimli bir bedelle kiraya vermek isteyenlerin ise standart 1 yıl süre ile evlerini açmaları gerekmektedir.
DEPREMZEDELER NASIL BELİRLENİR?
Kampanya kapsamına dahil edilen evlere yerleştirilecek depremzede aileler AFAD ve İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından belirlenir. Evlere yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı bulunan vb. dezavantajlı bireylerin bulunduğu aileler ile depremde aile fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecektir.
EVİN FATURALARINI KİM ÖDEYECEK?
Kampanya kapsamında depremzedelerin yerleştirildiği evlerin elektrik, su, doğalgaz faturaları, depremzedelerin kaldığı dönem için Kaymakamlık tarafından ödenecektir. Bu hususta ev sahibine ilave bir gider doğmaması sağlanacaktır.
EVE VEYA EVDEKİ EŞYALARA BİR ZARAR GELİRSE?
Depremzede ailelerin kullanımları nedeniyle evde veya evdeki eşyalarda bir zarar oluşması ihtimaline karşın Türkiye Sigorta bir güvence sunmaktadır. Depremzedelerin kullanımına bedelsiz veya kiralama yoluyla açılan evler, Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası kapsamına alınmaktadır. Sigorta primleri Türkiye Sigorta tarafından karşılanmaktadır.
KAMPANYA PAYDAŞLARI KİMLER?
Türkiye'nin en büyük emlak listeleme platformlarından üçü kampanyaya destek olmaktadır. emlakjet.com, hepsiemlak.com, sahibinden.com. Bu platformlar, sahip oldukları büyük müşteri havuzlarını bu kampanyaya yönlendirmektedir. Evini depremzedelere açmak isteyenler, istedikleri bir platformdan başvuru formu dolduracak kampanyaya katılabilmektedir. Bu platformlarda doldurulan başvuru formları, kurulan entegrasyon ile İçişleri Bakanlığının sistemlerine iletilmektedir. Kampanya web sayfası: Kampanya hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler için bir web sitesi hazırlanmıştır: www.evimyuvanolsun.org. Bu sitede, uygulama süreç akışları ile kural ve koşullarına dair ayrıntılı bilgi yer almaktadır.
Ayrıca, nakdi kira yardımında bulunmak isteyenler için gerekli yönlendirme de bu platformda yapılmaktadır"
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