Son dakika: Malatya'da 6 katlı bina çöktü! Ekipler olay yerine sevk edildi
Son dakika haberleri... Malatya'da altı katlı bina çöktü. Ekipler binanın enkazında inceleme yapıyor. İlk belirlemelere göre enkazda kimsenin olmadığı bildirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin, içinde kimsenin olmadığına dair bilgilerin olduğunu söyledi. Şahin, tedbiren arama çalışmalarının devam ettirildiğini belirtti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar gören illerden olan Malatya'da Mustafapaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı olarak tespit edilen 6 katlı apartman bir anda çöktü.
Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen görevliler bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de enkaz altında arama-kurtarma çalışması başlattı.
Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen görevliler bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de enkaz altında arama-kurtarma çalışması başlattı.
Enkazda kalan olup olmadığı kontrol ediliyor.
MALATYA VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA
Malatya Valisi Hulusi Şahin, içinde kimsenin olmadığına dair bilgilerin olduğunu söyledi. Şahin, tedbiren arama çalışmalarının devam ettirildiğini belirtti.
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