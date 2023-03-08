"Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Green Card Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde ikamet etme, çalışma, iş kurma, eğitim alma ve süresiz oturum izni haklarına sahip olmayı sağlamaktadır. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı?