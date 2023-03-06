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Deprem sonrası meydana geldi! Malatya’da ürküten görüntü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2023 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
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Deprem sonrası meydana geldi! Malatya’da ürküten görüntü

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve asrın felaketinden etkilenen Sultansuyu Barajı üzerinde iki metre derinliğinde yarıklar oluştu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler Malatya'da büyük hasara neden olurken, yaklaşık bin 400 kişi hayatını kaybetti 7 bine yakın kişi ise yaralandı.

Büyük yıkımın yaşandığı Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Barajı üzerinde ise devasa yarıklar oluştu.

6 Şubat 13.24'te Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası oluştuğu belirtilen yarıklar görenleri ürküttü.

Bölgede deprem sonrası incelemede bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, yaptığı açıklamada, Sultansuyu Barajı'nın özellikle gövde aksı bölümünde hasarın oluştuğu, yer yer çatlakların yanında kesit içerisinde de farklı tabakalarda açılmaların olduğunu belirmişti.

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