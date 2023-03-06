Meteoroloji’den 33 ile sarı ve turuncu uyarı: Kuvvetli sağanak ve rüzgar geliyor | 6 Mart hava durumu

Genellikle yağmur ve Sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Osmaniye, Hakkari, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.