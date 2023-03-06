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Kars'ta uyuşturucu operasyonu: Mide ve bağırsağında bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2023
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Kars’ta uyuşturucu operasyonu: Mide ve bağırsağında bulundu

Son dakika haberleri... Kars'ta, mide ve bağırsağından sentetik uyuşturucu çıkan İran uyruklu şüpheli tutuklandı. Üst aramasında bir şey bulunamayan şüphelinin röntgende mide ve bağırsağında kapsüller halinde 7 parça halinde sentetik uyuşturucu olduğu belirlendi.

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