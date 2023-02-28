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100’lerce kişi Ebrar Sitesi’nde can verdi! 12 bloktan 8’i yıkıldı 4’ü ağır hasarlı

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Giriş: 28.02.2023 09:40
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bloklu Ebrar Sitesi’nin 8 bloğu tamamen çöktü, 4'ü ise ağır hasar aldı. Yakınlarının yasını tutanlar sitenin yapı stokunun zayıf olduğunu söyledi.
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