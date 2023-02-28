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100’lerce kişi Ebrar Sitesi’nde can verdi! 12 bloktan 8’i yıkıldı 4’ü ağır hasarlı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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100’lerce kişi Ebrar Sitesi’nde can verdi! 12 bloktan 8’i yıkıldı 4’ü ağır hasarlı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bloklu Ebrar Sitesi’nin 8 bloğu tamamen çöktü, 4'ü ise ağır hasar aldı. Yakınlarının yasını tutanlar sitenin yapı stokunun zayıf olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6'lık depremlerde en fazla hasar gören yapılardan biri Ebrar Sitesi oldu. Yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği binalarda birçok kusur olduğu iddia edildi.

Asrın felaketinin ardından Kahramanmaraş'ta gözlerin çevrildiği bir nokta da Ebrar Siteleri toplam 12 bloktan oluşan yapı zinciriydi, 4'ü ayakta kalabildi onlar da kontrollü yıkılacak. Sitenin enkazından 250'den fazla cenaze çıkartıldı. Buradaki Enkaz altından en son, depremin 11'inci günü Neslihan Kılıç (42) sağ olarak kurtarıldı.

Kentte en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde yaşadıkları binanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan 32 yaşındaki Fatma Gonca Köse, arama kurtarma ekipleri tarafından depremin ilk günü 1 yaşındaki ikiz bebekleriyle kurtarıldı.

Vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

-Müteahhidin yaptığı binaların hepsi yıkıldı yataklarından çıkmaya fırsat olmamış...

- Akrabalarım burada enkaz altında kaldı.

- Amca çocuklarım dayım burada hayatını kaybetti.

- Benim yakınlarımdan 50 kişi burada hayatını kaybetti

- 4 katlı yere yapmış 10 kat. Binalar dayanmadı...

Ölümün adı: Ebrar Sitesi ÖLÜMÜN ADI: EBRAR SİTESİ
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